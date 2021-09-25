В МЧС Дагестана предупредили о сходах селей в связи с дождями

Сильные дожди, которые идут в Дагестане с середины недели, продолжатся до утра 26 сентября, - сообщает ГУ МЧС по республике.

В связи с непогодой сохраняется опасность высокого подъема воды в реках и схода селей в горах.

Как писала "РГ", из-за дождей уже разрушены 17 автомобильных дорог в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке.

Кроме того, произошли массовые отключения электроэнергии.

Для борьбы со стихийным бедствием развернут оперативный штаб на территории главного управления МЧС по Дагестану. В районы, которым необходима помощь, выехали группы спасателей.