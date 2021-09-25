Министр транспорта Крыма ушел в отставку

Министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков ушел в отставку. Об этом сегодня сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Исакова. Ротация кадров - это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы, - написал Аксенов на своей страничке Вконтакте.

Исаков стал восьмым по счету министром транспорта Крыма, покинувшим этот пост с весны 2014 года. Он проработал в должности менее года, с октября 2020 года. До этого возглавлял департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Ранее Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и министра строительства РК Михаила Храмова. На следующий день Кабанов и Храмов были отправлены под арест как фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.