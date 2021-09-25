На трассе "Джубга - Сочи" восстановили движение автомобилей

Движение на трассе "Джубга - Сочи" в Лазаревском районе, которое было прекращено из-за ливня, восстановлено. Об этом "РГ" сообщили в администрации Сочи.

- Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала, ливневки справились. Держим ситуацию под контролем, - сказал исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор "Черноморье" Андрей Жуков.

Как сообщили ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе в выходные будут идти сильные дожди с шквалом, грозой и градом. Уровень воды в некоторых реках может подняться до опасных отметок.