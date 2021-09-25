В РЖД рассказали подробности остановки поездов в Сочи

Причиной задержки ряда поездов в Сочи стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Напомним, корреспондент "РГ" оказалась заложницей неприятной ситуации, связанной с ударом стихии, находясь в электричке по пути из Сочи на Имеретинский курорт.

"25 октября в 10.45 на перегоне Хоста - Адлер из-за отсутствия напряжения в контактной сети была допущена вынужденная остановка поезда № 83 сообщением Москва - Адлер, - говорится в сообщении. - На контактной сети и другой железнодорожной инфраструктуре выявлены элементы кровли, которые вынесло порывом ветра.

В связи с возникшей ситуацией задержка поезда № 83 составила два час 23 минуты, допущено опоздание ряда других пассажирских поездов на время до полутора часов".

Уточняется, что железнодорожники провели работы по очистке инфраструктуры от посторонних предметов и восстановлению контактной сети.

В 13.25 движение поездов полностью восстановлено. Сейчас предпринимаются меры по сокращению их отставания.