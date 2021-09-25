Между Сочи и Адлером останавливалось железнодорожное сообщение

В субботу между Сочи и Адлером, в районе станции Хоста, прерывалось железнодорожное сообщение. Корреспондент "РГ" оказалась заложницей неприятной ситуации, находясь в электричке.

- Уважаемые пассажиры, мы задерживаемся на неопределенное время, перед нами остановился пассажирский поезд, - объявил машинист по громкой связи в 11.25.

Позже в соцсетях появились кадры, на которых видно, что на провода состава упала железная крыша.

Примерно через час движение возобновилось.

Кстати, автомобильное движение в Адлере тоже парализовало, а значит, автобусом не добраться. В этом районе из-за удара стихии - ливней со шквалистым ветром - на дорогу упали деревья. Сегодня с ночи на Сочи обрушились проливные дожди.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе СКЖД, они выясняют обстоятельства и готовят комментарий.