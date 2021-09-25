Видео: Погода не испортила болельщикам спортивный праздник в Сочи

Новости

Российский бизнес во время пандемии сократил расходы 20:52
Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности 20:36
Вирусолог объяснил, почему нет четвертой волны коронавируса 20:02
Лавров призвал талибов к цивилизованному поведению 19:56
Путин заверил всех избранных губернаторов в поддержке 19:24
Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне 19:18
В ЕР заверили, что все фракции Госдумы получат посты в комитетах 19:03
Путин призвал губернаторов уделять особое внимание вопросам занятости 18:59
Аналитики рассказали, где найти высокооплачиваемую работу в производстве 18:57
Сербия усилила боеготовность на административной границе с Косово 18:55
Путин предложил провести в РФ еще один ЧМ по футболу 18:55
Путин прокомментировал сомнения в системе онлайн-голосования на выборах 18:43
Путин: В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ нужно действовать аккуратно 18:16
В Словакии открыли памятник советскому маршалу Родиону Малиновскому 18:14
Посол России отверг претензии из-за роста цен на газ в Европе 18:11
Зюганов заявил о поддержке КПРФ действий Путина по развитию России 18:02
Павел Буре избран в состав совета ИИХФ 18:01
Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на пост главы международного комитета ГД 17:58
Названы самые популярные места для отдыха в бархатный сезон 17:58
Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай 17:58
Путин призвал СМИ поменьше "ковыряться в грязном белье элит" 17:35
Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов 17:33
Путин допустил реформу Рособрнадзора 17:17
Вышел первый русский трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо 17:10
В Россельхознадзоре рассказали о зараженных турецких фруктах и овощах 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 19:30
Рубрика: Общество

Видео: Погода не испортила болельщикам спортивный праздник в Сочи

Текст: Ирина Белова

В субботу на Сочи обрушились залповые дожди. Между тем, сегодня на курорте планировалось проведение гоночных заездов "Формулы-2" и "Формулы-3", которые пришлось отменить из-за непогоды. Корреспондент "РГ" пообщалась с болельщиками и оценила обстановку в Олимпийском парке, на территории которого проводится долгожданное спортивное событие.

В РЖД рассказали подробности остановки поездов в Сочи

После обеда ливень прекратился и погода позволила провести квалификационную сессию "Формулы-1". Трибуны наводнили толпы болельщиков, главное требование к которым на основной трибуне было соблюдение масочного режима.

Кстати, на входе в Олимпийский парк гостей не пускали с едой и напитками. В результате в зоне досмотра собралось большое количество тары - термосов и пластиковых бутылок.

К слову, пол-литровая бутылка воды, как и пластиковый стакан с чаем, на территории парка стоит 100 рублей. В точках общепита продавалось еще и мороженое по 150 рублей, но оно не пользовалось особой популярностью.

- Для эскимо сегодня холодно, на улице всего плюс 13, первый раз этой осенью пришлось надеть зимнюю куртку, и не пожалел, - сказал сочинский болельщик Андрей Смирнов.

- Нам звонят родственники из другого города в панике, что в Сочи катаклизмы: некоторые самолеты отменили, ряд поездов задержали. Мы их успокоили - у нас все хорошо, - отметили супруги, специально прилетевшие в Сочи ради королевских гонок из Новосибирска.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Гонку "Формулы-2" в Сочи перенесли из-за сильного дождя

По словам сотрудников, недовольных они не встречали.

- Все рады, ну а дождь - это мелочи по сравнению с тем взрывом эмоций от спортивного праздника для преданных болельщиков.

Несмотря на то, что на территории работала спецтехника по откачиванию воды, в течение дня многие гости промокли. В дамской комнате я встретила девушек, которые сушили сырые от дождя кроссовки под сушилкой для рук. Чтобы не промокнуть, в пунктах продажи товаров можно приобрести дождевики от 600 рублей за обычный до 6,9 тысячи за фирменный.

Кстати, к вечеру над "Сочи автодромом" выглянуло солнце и возобновилось движение гольф-каров для удобства передвижения по большой территории Олимпийского парка.

Сегодня в 19.00 гостей ждет концерт группы "БИ-2" с симфоническим оркестром и вечернее шоу поющих фонтанов, а завтра главное событие спортивного мероприятия - Гран-при "Формулы-1".

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

Главное сегодня

Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва
Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре
Министр транспорта Крыма ушел в отставку
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году