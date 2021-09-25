Видео: Погода не испортила болельщикам спортивный праздник в Сочи

В субботу на Сочи обрушились залповые дожди. Между тем, сегодня на курорте планировалось проведение гоночных заездов "Формулы-2" и "Формулы-3", которые пришлось отменить из-за непогоды. Корреспондент "РГ" пообщалась с болельщиками и оценила обстановку в Олимпийском парке, на территории которого проводится долгожданное спортивное событие.

После обеда ливень прекратился и погода позволила провести квалификационную сессию "Формулы-1". Трибуны наводнили толпы болельщиков, главное требование к которым на основной трибуне было соблюдение масочного режима.

Кстати, на входе в Олимпийский парк гостей не пускали с едой и напитками. В результате в зоне досмотра собралось большое количество тары - термосов и пластиковых бутылок.

К слову, пол-литровая бутылка воды, как и пластиковый стакан с чаем, на территории парка стоит 100 рублей. В точках общепита продавалось еще и мороженое по 150 рублей, но оно не пользовалось особой популярностью.

- Для эскимо сегодня холодно, на улице всего плюс 13, первый раз этой осенью пришлось надеть зимнюю куртку, и не пожалел, - сказал сочинский болельщик Андрей Смирнов.

- Нам звонят родственники из другого города в панике, что в Сочи катаклизмы: некоторые самолеты отменили, ряд поездов задержали. Мы их успокоили - у нас все хорошо, - отметили супруги, специально прилетевшие в Сочи ради королевских гонок из Новосибирска.

По словам сотрудников, недовольных они не встречали.

- Все рады, ну а дождь - это мелочи по сравнению с тем взрывом эмоций от спортивного праздника для преданных болельщиков.

Несмотря на то, что на территории работала спецтехника по откачиванию воды, в течение дня многие гости промокли. В дамской комнате я встретила девушек, которые сушили сырые от дождя кроссовки под сушилкой для рук. Чтобы не промокнуть, в пунктах продажи товаров можно приобрести дождевики от 600 рублей за обычный до 6,9 тысячи за фирменный.

Кстати, к вечеру над "Сочи автодромом" выглянуло солнце и возобновилось движение гольф-каров для удобства передвижения по большой территории Олимпийского парка.

Сегодня в 19.00 гостей ждет концерт группы "БИ-2" с симфоническим оркестром и вечернее шоу поющих фонтанов, а завтра главное событие спортивного мероприятия - Гран-при "Формулы-1".