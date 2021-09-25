Непогода парализовала сочинский транспорт, под вопросом Гран-при "Ф-1"

В аэропорту Сочи на вылет задержано 12 бортов: восемь на вылет, четыре перенаправлено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в Адлерском районе затруднено движение поездов из-за обрыва контактной сети. Сейчас движение идет только по одному пути. Корреспондент "РГ" оказалась заложницей неприятной ситуации, находясь в электричке по пути из Сочи на Имеретинский курорт.

Залповый дождь привел к затоплению участка на федеральной автодороге А-147 в районе "Фара". Сейчас вода сходит. Движение затруднено, но восстановлено.

Под особым контролем находится дорога в направлении Имеретинской низменности, где сегодня проходят заезды в преддверии Гран-при "Формулы-1".

- Синоптики предупреждают, что дожди будут идти в течение всего дня. Эпицентр непогоды смещается от Лазаревского района к Центральному, Хостинскому и Адлерскому. Все службы работают в усиленном режиме, техника, специалисты во всех районах готовы оперативно выехать на устранение последствий непогоды, - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

К работам привлечены более 100 единиц техники, 164 дорожных рабочих федеральных, краевых и городских служб.

- Сейчас рабочие расчищают ливневки от мусора нанесенного потоком воды. Локально откачивают воду, там где это необходимо. Погодные условия меняются. Но в настоящее время движение открыто на всех участках дорог, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Все городские оперативные службы работают в усиленном режиме.