Непогода парализовала сочинский транспорт, под вопросом Гран-при "Ф-1"

Новости

В Москве мужчина с топором напал на покупателей в "Магните" 14:50
Семин ушел с поста главного тренера "Ростова" 14:24
Телеканал ARD объяснил публикацию результатов до выборов в Германии 14:20
Столкнувшийся с судном в Босфоре сухогруз из России ходил под флагом ФРГ 14:15
Мясников рассказал, как на течение коронавируса влияет группа крови 14:01
В Подмосковье медведь напал на грибника 13:45
Аэропорт испанского острова Пальма не работает из-за вулкана 13:38
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре 12:37
Оперштаб: В Москве выявлено 3211 новых случаев COVID-19 12:02
Врач назвал пять онкозаболеваний, которые часто встречаются в России 12:01
В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька 11:42
"Чудо-вилла": В соцсетях обсуждают уцелевший после извержения вулкана дом 10:55
Россиян известят о праве на льготные лекарства на портале госуслуг 10:51
СМИ: Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в проливе Босфор 10:25
Кабмин направил более 74 млрд рублей на строительство новых школ 10:22
Упрощенный порядок регистрации лекарств могут продлить еще на год 10:17
"Локомотив" уволил Скабелку, команду возглавит Никитин 10:04
В Германии "результаты" экзит-полов обнародовали за два дня до выборов 10:00
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности 09:35
Сын президента Бразилии заболел коронавирусом 09:20
Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева 09:01
Минтруд: Справки о доходах при увольнении больше не нужны 08:55
Эксперт рассказал, почему в магазинах разные цены на одинаковый товар 08:05
Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных 07:40
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

Непогода парализовала сочинский транспорт, под вопросом Гран-при "Ф-1"

Текст: Ирина Белова

В аэропорту Сочи на вылет задержано 12 бортов: восемь на вылет, четыре перенаправлено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В РЖД рассказали подробности остановки поездов в Сочи

Кроме того, в Адлерском районе затруднено движение поездов из-за обрыва контактной сети. Сейчас движение идет только по одному пути. Корреспондент "РГ" оказалась заложницей неприятной ситуации, находясь в электричке по пути из Сочи на Имеретинский курорт.

Залповый дождь привел к затоплению участка на федеральной автодороге А-147 в районе "Фара". Сейчас вода сходит. Движение затруднено, но восстановлено.

Под особым контролем находится дорога в направлении Имеретинской низменности, где сегодня проходят заезды в преддверии Гран-при "Формулы-1".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Гонку "Формулы-2" в Сочи перенесли из-за сильного дождя

- Синоптики предупреждают, что дожди будут идти в течение всего дня. Эпицентр непогоды смещается от Лазаревского района к Центральному, Хостинскому и Адлерскому. Все службы работают в усиленном режиме, техника, специалисты во всех районах готовы оперативно выехать на устранение последствий непогоды, - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

К работам привлечены более 100 единиц техники, 164 дорожных рабочих федеральных, краевых и городских служб.

- Сейчас рабочие расчищают ливневки от мусора нанесенного потоком воды. Локально откачивают воду, там где это необходимо. Погодные условия меняются. Но в настоящее время движение открыто на всех участках дорог, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Все городские оперативные службы работают в усиленном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин поздравил Тардифа, избранного главой Международной федерации хоккея
Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
Отменена третья сессия свободных заездов "Формулы-1" в Сочи
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре
Министр транспорта Крыма ушел в отставку
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде