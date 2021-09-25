В Сочи из-за дождей задержали рейсы и остановили движение поездов

Из-за сильных дождей, обрушившихся на Черноморское побережье, в Сочи остановили движение поездов и задержали вылетов авиарейсов. Об этом в субботу сообщили администрации города.

- Синоптики предупреждают, что дожди будут идти в течение всего дня. Эпицентр непогоды смещается от Лазаревского района к Центральному, Хостинскому и Адлерскому. Все службы работают в усиленном режиме, техника, специалисты во всех районах готовы оперативно выехать на устранение последствий непогоды, - заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Из-за сильных порывов ветра на участке железнодорожного пути в Адлеровском районе города произошел обрыв контактной сети. Движение поездов сейчас осуществляется по одному пути. В аэропорту Сочи ливень и шквал внесли изменения в расписание рейсов, задерживается вылет 12 бортов.

Также потоки воды затопили дорогу в Адлеровском районе возле железнодорожного вокзала. Движение там восстановлено, но затруднено.

Тем временем, по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, такая погода продержится в регионе до воскресенья включительно.