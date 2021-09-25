Взрыв газа в Верхней Пышме разрушил три квартиры

Жильцы трех квартир, пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма, будут расселены в маневренный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Молодой семье с ребенком из самой разрушенной квартиры уже предоставлена временная жилплощадь. На месте происшествия ведется разбор завалов, во всем доме отключен газ до полной проверки всей системы.

В больнице Екатеринбурга с 40 процентными ожогами тела находится один житель, получивший ранения. По данным МВД - это хозяин квартиры, где взорвался газ.

- По полученной в ходе расследования информации, мужчина из трехкомнатной квартиры на первом этаже в семь утра поставил на плиту чайник. Следом раздался хлопок. Дальнейшие события потерпевший вспомнить не может, - рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас разрабатывается несколько версий происшествия, по одной из них пожилой владелец квартиры мог забыть закрыть кран на газовой трубе. "Происшествие не носит криминальный характер, - считают в правоохранительных органах.

Информация о взрыве газа на первом этаже пятиэтажного жилого дома поступила на диспетчерский пункт около семи часов утра.

- До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. Возгорания не обнаружено. Выявлены обрушения межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены, - уточнили "РГ" в МЧС по Свердловской области.