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25.09.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

Взрыв газа в Верхней Пышме разрушил три квартиры

Текст: Светлана Добрынина

Жильцы трех квартир, пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма, будут расселены в маневренный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Молодой семье с ребенком из самой разрушенной квартиры уже предоставлена временная жилплощадь. На месте происшествия ведется разбор завалов, во всем доме отключен газ до полной проверки всей системы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В больнице Екатеринбурга с 40 процентными ожогами тела находится один житель, получивший ранения. По данным МВД - это хозяин квартиры, где взорвался газ.

- По полученной в ходе расследования информации, мужчина из трехкомнатной квартиры на первом этаже в семь утра поставил на плиту чайник. Следом раздался хлопок. Дальнейшие события потерпевший вспомнить не может, - рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас разрабатывается несколько версий происшествия, по одной из них пожилой владелец квартиры мог забыть закрыть кран на газовой трубе. "Происшествие не носит криминальный характер, - считают в правоохранительных органах.

Информация о взрыве газа на первом этаже пятиэтажного жилого дома поступила на диспетчерский пункт около семи часов утра.

- До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. Возгорания не обнаружено. Выявлены обрушения межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены, - уточнили "РГ" в МЧС по Свердловской области.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Взрывы газа в домах

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