Сербия усилила боеготовность на административной границе с Косово

Вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии между центральной частью страны и Косово и Метохией, сообщает РИА Новости.

Силовые структуры готовы ответить на эскалацию насилия, но хотят избежать конфликта, заявил министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин. По его словам, Сербия имеет право вертолетами облетать любую часть своей территории до административной линии.

Ситуация накалилась в связи с требованием полиции Косово к сербским правоохранителям отойти от контрольно-пропускных пунктов "Ярине" и "Брняк". По дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились подразделения косовского МВД. Там находится группа из 350 бойцов, усиленная снайперами и 20 бронеавтомобилями. Белград рассматривает это как попытку выдавить из края этнических сербов.

Косовская полиция в минувший понедельник применила у перехода "Брняк" слезоточивый газ против сербов. Протестующие остались на месте до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Особое возмущение вызывает требование менять сербские автомобильные номера на временные косовские при въезде в край.

Сербия призывает международное сообщество и Евросоюз заставить власти самопровозглашенного Косова исполнять взятые на себя по Брюссельским соглашениям обязательства, указала сербский премьер Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.