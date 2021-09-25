Сколько раз могут оштрафовать за езду без полиса ОСАГО

Многие водители считают, что, уплатив единожды штраф за отсутствие полиса ОСАГО, можно продолжать ездить без этого страхового документа как минимум до конца дня. Так как же на самом деле?

Расставим точки над i в вопросе о том, сколько раз водителя могут оштрафовать за езду без полиса ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности).

Возможно для многих это окажется сюрпризом, но штрафовать за отсутствие ОСАГО водителя могут бесчисленное количество раз. Наличие на руках уже выписанного штрафа не является препятствием для составления еще одного аналогичного протокола, даже если инспектор остановил машину буквально через несколько минут после наложения первого взыскания.

Так что получив штраф за отсутствие обязательной страховки, водитель вообще не должен садиться за руль. Ему следует либо передать управление другому лицу, либо оставить машину на парковке и пересесть на общественный транспорт, либо - ехать до ближайшей страховой конторы на свой страх и риск. Согласно пункту 2 статьи 19.2 закона РФ "О безопасности дорожного движения", езда без полиса ОСАГО карается штрафом в 800 рублей.

Впрочем, с недавнего времени у автомобилистов появилась и еще одна опция - оформить электронный полис ОСАГО (так называемое e-ОСАГО) через интернет. Такой страховой документ оформляют и оплачивают онлайн, и моментально получают в PDF-формате на электронную почту или в личном кабинете на сайте страховой компании. Электронный полис обладает при этом той же юридической силой, что и бумажный, и его скан (фото) вы можете предъявить инспектору прямо в вашем смартфоне.

Учтите, что ОСАГО и e-ОСАГО стоят одинаково и отличаются только форматом. Иными словами, для оформления e-ОСАГО водителю можно даже не выходить из автомобиля - была бы только связь! Кстати, соответствующие интернет-порталы работают круглосуточно без праздников и выходных и здесь заминок тоже не будет. Помните также, что с января 2017 года все страховые компании обязаны предлагать клиентам оформлять e-ОСАГО.

Если на сайте страховщика нельзя заказать такую опцию, компания нарушает действующий закон. Впрочем, у покупки полиса ОСАГо через Сеть есть и минусы. Главный - это опасность попасть на фишинговые сайты-зеркала, копирующие реальные веб-ресурсы и использующиеся для кражи денег с банковских карт "клиентов". Чтобы не пострадать от таких мошенников, выбирайте страховщика из реестра на сайте Российского союза автостраховщиков, не переходите на сайты страховщиков по ссылкам (набирайте адреса напрямую в браузере) и оперативно проверяйте подлинность полиса - например, на официальном сайте РСА (Российского союза автостраховщиков).

Еще одно важное уточнение - с 2022 года контролировать наличие полиса ОСАГО наряду с сотрудниками ГИБДД будут еще и дорожные камеры. Постановления обещают рассылать с дорожных систем фото/видеофиксации раз в сутки. При этом каждая встретившаяся на пути камера будет автоматически фиксировать нарушение, и штрафы в 800 рублей будут суммироваться. У нарушителя будет оставаться возможность лишь уполовинить сумму штрафов, если он заплатит их в 20-дневный срок с момента вынесения постановления.

Какие еще санкции предусмотрены? Если водитель оформил полис ОСАГО, но забыл документ дома или потерял, то штраф также предусмотрен, но составляет 500 рублей.

Собственнику транспортного средства придется также уплатить 500 рублей, если сотрудники ГИБДД остановят его автомобиль, и за рулем будет находиться водитель, не вписанный в страховку. И уж совсем недетское наказание предусмотрено за подделку полиса ОСАГО.

Согласно статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), за такое нарушение злоумышленнику грозит штраф до 80 000 рублей, либо выплата суммы, эквивалентной заработной плате или прочему дохода за шесть месяцев. "Рецидивистам" могут грозить и вовсе обязательные работы сроком до 480 часов или исправительные до двух лет, а также арест до шести месяцев.