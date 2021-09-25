Телеканал ARD объяснил публикацию результатов до выборов в Германии

Технической ошибкой назвал публикацию "exit poll" в прямом эфире за два дня до выборов общественный немецкий телеканал ARD.

"Во время передачи телевикторины на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными предварительными данными. Это был тест, запущенный в эфир по ошибке. Приносим извинения", - цитирует РИА Новости сообщение в Twitter.

Ряд немецких СМИ обратили внимание на то, что в пятницу вечером телеканал в прямом эфире запустил бегущую строку с якобы результатами "exit poll по выборам в бундестаг на 17:46"​​​. На экране показали "результаты" четырех партий, после чего строка погасла.