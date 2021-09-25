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25.09.2021 17:04
Рубрика: В мире

В Россельхознадзоре рассказали о зараженных турецких фруктах и овощах

Текст: Евгения Думанская

В поставляемой из Турции продукции в этом году регулярно находят карантинные организмы, сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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В общей сложности с начала года при проведении санитарного контроля выявлены 434 зараженные партии, в которых нашли 14 видов карантинных для Евразийского экономического союза объектов. Нарушения были в различных продуктах: цитрусовых, персиках, гранатах, сливах, абрикосах, грушах, айве, хурме, черешне, томатах, клубнике, зелени, дыни, яблоках и других.

"Россельхознадзор считает целесообразным обратить внимание заинтересованных лиц на то, что выявления карантинных организмов в поставляемой из Турецкой республики продукции регулярно фиксировались в течение 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

Например, в январе была обнаружена 81 зараженная партия, в марте таких было 88, а в августе - 40. Как отметили в Россельхознадзоре, по каждому факту ведется работа с турецкими коллегами, а в сентябре были разрешены поставки томатов и перцев из двух регионов Турции, из которых не шли грузы с декабря прошлого года.

Накануне стало известно, что ведомство в пришедших из Турции партиях зафиксировало бурую монилиозную гниль во фруктах и новый случай заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости.

Как рассказали в Россельхознадзоре, по этому поводу уже проведены консультации с турецкой стороной. Российское ведомство попросило коллег усилить контроль и обеспечить безопасность продукции, которая отправляется в Россию.

В мире Ближний Восток Турция Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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