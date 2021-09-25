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25.09.2021 06:23
Рубрика: В мире

В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана

На одной из баз в США беженцы из Афганистана напали на военнослужащую. По данным Fox News, инцидент произошел 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико. Пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе усилены меры безопасности.

Фото: REUTERS
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"Мы получили обращение с базы Форт-Блисс о нападении небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола и изучаем обстоятельства дела", - рассказал источник в спецслужбах. Расследованием инцидента занимается ФБР. Информации о личностях подозреваемых пока нет.

Напомним, с 17 по 31 августа из Афганистана в США были эвакуированы более 60 тысяч человек. В Белом доме заявили, что намерены принять 95 тысяч беженцев. На эти нужды у Конгресса запросили почти 6,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что почти 200 граждан Афганистана, прибывших в Соединенные Штаты, проходят дополнительную проверку. Этих лиц подозревают в связях с террористами. Беженцев размещают в специальных центрах на территории военных баз.

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