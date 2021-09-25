Видео: Встреча Владимира Путина с избранными главами субъектов РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 сентября, проводит встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации. Встреча проходит в формате видеоконференции.

Ранее сегодня глава государства встретился с лидерами политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму. Владимир Путин отметил, что выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Он поблагодарил всех граждан, принявших участие в голосовании.

Напомним, что по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва в числе победителей значатся пять партий. Согласно протоколу и сводной таблице ЦИК, мандаты между ними распределились следующим образом: "Единая Россия" - 324; КПРФ - 57; "Справедливая Россия - За правду" - 27; ЛДПР - 21; "Новые люди" - 13.