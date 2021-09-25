Вирусолог объяснил, почему нет четвертой волны коронавируса

Четвертой волны коронавируса нет, а подъем заболеваемости связан с ростом социальных контактов, считает вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Как рассказал Нетесов, так называемая "третья волна" затянулась, и сейчас идет она же - вариант коронавируса "дельта", спровоцировавший ее, продолжает доминировать. Специалист отметил, что заболеваемость, которая исходно была высокой, стала снижаться, а сейчас этот процесс приостановился из-за сезонного фактора - возросло число социальных контактов.

"По факту, мы на графиках видим просто очень длинную третью волну", - сказал вирусолог в эфире "Радио России".

За минувшие сутки в России подтверждено 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 7,3 миллиона. Скончались около 203 тысяч человек. В мире количество случаев перевалило за 231 миллион, свыше 4,7 миллиона стали жертвами болезни.