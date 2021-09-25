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25.09.2021 04:53
Рубрика: Общество

Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Москве и Санкт-Петербурге за полтора года коронавирусом в той или иной форме переболело больше людей, чем в регионах, поэтому рост инфицированных будет именно в других городах России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Он отметил, что в столице из-за достаточно большой иммунной прослойки вирусу распространяться сложнее. "А в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм "дельта" и мы увидим подъем статистики", - сказал Скулачев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что пока сложно сказать, началась четвертая волна COVID-19 в России или нет. Это может быть временный подъем заболеваемости, связанный с похолоданием и другими факторами, влияющими на распространение инфекции: дети пошли в школы, студенты в университеты, люди начали меньше проветривать помещения.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения локдауна в России нет, но и говорить, что пандемия завершается - тоже нельзя. "У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - подчеркнула она.

А по мнению эпидемиолога Александра Горелова, этой осенью ожидается более низкая заболеваемость коронавирусом, чем в прошлом году.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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