Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ

Оснований говорить о том, что пандемия коронавируса в России остановится, пока нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня оснований говорить, что все остановится, нет, у нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - сказала она.

При этом, по словам Поповой, в России нет оснований для введения локдауна.

"Сегодня никаких оснований, чтобы говорить о локдауне, нет", - сказала она.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что этой осенью ожидается более низкая заболеваемость коронавирусом, чем в прошлом году, но многое будет зависеть от соблюдения профилактических мер.