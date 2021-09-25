Вышел первый русский трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо

Триллер "оскаровского" лауреата Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" обзавелся локализованным трейлером. Ролик расположен на YouTube-канале Searchlight Pictures Russiа.

Напомним: это первая полноформатная режиссерская работа Дель Торо с 2017-го, то есть с несколько нездоровой ленты "Форма воды" - про плотские утехи затюканной женщины и красивого ихтиандра.

"Аллея" - ремейк фильма 1947-го года (в основе - роман Уильяма Гришема) - явится более реалистичной и расскажет про амбициозного шарлатана (Брэдли Купер): ему не повезло столкнуться с силой, которую не превозмочь (Кейт Бланшетт).

В других ролях: Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Пол Андерсон, Тони Коллетт.

Российский прокат стартует 27 января 2022 года.