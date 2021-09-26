Airbus планирует выпустить самолет на водородном топливе

К 2035 году Airbus собирается ввести к эксплуатацию самолет на водородном топливе, рассказал глава компании Гийом Фори.

Как отметил Фори, для использования водорода в авиации "не нужно менять законы физики" - у него выше энергоемкость, чем у керосина, поэтому можно сказать, что такое топливо буквально создано для самолетов. Но в процессе создания самолета на водородном топливе немаловажны регуляторные моменты, так, через несколько лет Airbus хотелось бы знать, насколько регуляторы готовы поддержать эту инициативу. Он пояснил, что в 2027-2028 годах компания должна будет принять окончательное решение по инвестиционной программе.

В беседе с Financial Times Фори добавил, что проблема заключается не только в создании самого самолета, но и в том, чтобы получить водород "в нужное время, в нужном месте и по нужной цене", и с этим вызовом авиация не может справиться самостоятельно.

Недавно во Франции был представлен первый в мире поезд на водороде. При эксплуатации поезда в атмосферу выделяется только вода и пар.