Эпидемиолог: Около 1,4% граждан имеют проблемы с обонянием еще до COVID-19

Около 1,4% населения имеют нарушения обоняния еще до заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, у возрастных людей данное расстройство встречается чаще: у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет. На восприимчивость запахов также влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение, пишет ТАСС.

Пшеничная отметила, что на длительность восстановления обоняния после коронавируса могут влиять возраст, пагубные привычки, сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности организма. В отдельных случаях возможно сохранение этих нарушений в течение года и более. "Может ли ощущение запахов не восстановиться, вообще сказать сложно, так как на это влияет много факторов, да и период наблюдения еще не позволяет об этом судить", - пояснила Пшеничная.

Она добавила, что в целом иммунитет может ослабнуть после COVID-19, перенесенного в любой форме, в том числе и легкой. Все зависит от конкретного человека, от состояния факторов врожденного иммунитета, запрограммированых на генетическом уровне. Однако организму можно помочь: занятия спортом, соблюдение режима дня, богатая витаминами пища - положительно влияют на иммунный статус.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней. По ее словам, "у женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин". Пшеничная отметила также, что потеря обоняния может встречаться не только при COVID-19, но и при других ОРВИ, но только реже - примерно в 20% случаев.