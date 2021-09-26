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26.09.2021 22:26
Рубрика: В мире

Эрдоган заявил, что надеется на выход США из Сирии и Ирака

Текст: Александр Гусаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресном интервью американскому телеканалу CBS указал, какой должна быть политика США на Ближнем Востоке. Как сообщает ТАСС, турецкий лидер заявил, что Анкара хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ранее покинули Афганистан.

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"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", - сказал президент Турции, отвечая на соответствующий вопрос. "Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения", - добавил Эрдоган.

Когда же ему был задан вопрос о том, не намерена ли в таком случае Турция занять место США в Сирии Эрдоган ответил следующее: "Позвольте мне сказать абсолютно четко и честно: мы никогда не будем оставаться там, где от нас не хотят, чтобы мы оставались, мы никогда не будем присутствовать там, где нам не рады".

Кроме того, по словам политика, Анкара надеется, что США, Россия, Иран и Турция смогут коллективно работать над установлением мира в Сирии и Ираке.

Уточняется, что американские журналисты спросили турецкого президента и о том, намерен ли он в ходе запланированных на 29 сентября переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсуждать ситуацию в Сирии. "Мы разговариваем об этих вещах с Путиным", - сказал Эрдоган.

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