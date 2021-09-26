Geely Atlas Pro: названы достоинства и недостатки гибридного довеска

Компания Geely представила в России модернизированный кроссовер Atlas Pro, который первым в массовом сегменте получил систему "мягкого" гибрида. Благодаря инновационной технологии автомобиль стал мощнее и экономичнее, но при этом заметно дороже по сравнению с предшественником.

Параллельные миры

Обновленный кроссовер Geely Atlas Pro наконец-то добрался до российского рынка, хотя в Китае эту модель уже сменил новый Atlas X. При этом у нас "Прошка" еще некоторое время будет продаваться параллельно с обычным "Атласом", который до недавних пор являлся бестселлером Geely в нашей стране.

Стоит отметить, что российский дебют Atlas Pro неоднократно откладывался, чему виной стали перебои с поставками комплектующих в мировом автопроме. Тем не менее, в Geely решили вывести новинку на наш рынок сразу в топовых комплектациях.

По словам руководителя отдела маркетинга автохолдинга "Аларм-Моторс" Дарьи Куприс, на старте продаж выведена максимальная модификация, чтобы клиенты могли оценить все возможности новой высокотехнологичной модели Geely Atlas Pro, а также, чтобы в период параллельных продаж с предыдущей версией кроссовера минимизировать внутреннюю конкуренцию.

По сравнению с родственной моделью Atlas внешний вид новинки отличается измененными капотом и крыльями, увеличенной решеткой радиатора с обновленной монохромной эмблемой, бамперами с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптикой. Сзади автомобиль получил светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.

Что касается интерьера, в центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. В числе инновационных технологий - интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.

Гибридные технологии - в массы

Фото: Пресс-служба Geely

Однако главной особенностью Geely Atlas Pro является технология "мягкого" гибрида, которая впервые представлена в массовом сегменте на российском рынке. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным мотором (177 л.с.), преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и полным приводом. Инновационная система "мягкого" гибрида 48V EMS (Electric Motor Synergy) с приводным стартер-генератором, конвертером и 48-вольтовой литий-ионной батареей дополнительно дает до 50 Нм крутящего момента, а в совокупности с системой Start/Stop позволяет экономить до 15% топлива.

Как отмечает руководитель отдела продаж новых автомобилей АвтоСпецЦентр Geely Дубровка Андрей Смирнов, сегодня уже никого не удивишь турбированным малообъемным мотором, поэтому система "мягкого" гибрида будет существенным преимуществом Atlas Pro по сравнению с конкурентами.

"Уже сейчас, выдавая первые автомобили Geely Atlas Pro, мы понимаем, что покупателей в массовом сегменте эта технология не пугает, а, наоборот привлекает как раз за счет преимуществ в виде сниженного расхода топлива. В начале 2022 года мы ожидаем более простую комплектацию, с передним приводом. Силовая установка при этом останется единственной", - рассказала Дарья Куприс.

По лекалам Volvo

Фото: Пресс-служба Geely

На сегодняшний день Geely Atlas Pro предлагается в трех комплектациях - Luxury, Flagship и Flagship+ - по цене от 2 млн 019 тыс. 990 рублей до 2 млн 184 тыс. 990 рублей. Для сравнения, стоимость обычного "Атласа" начинается от 1 млн 401 тыс. 990 рублей.

"Став несколько дороже, Atlas Pro выглядит несоизмеримо технологичнее и современнее уходящей модели. Мы уже сейчас ощущаем повышенный интерес к максимальной комплектации. Она же, по нашему мнению, и останется наиболее востребованной в дальнейшем. Покупатели других моделей Geely также предпочитают богатые комплектации и ценят бренд за технологичность и обилие опций", - говорит Дарья Куприс.

А вот руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков полагает, что переднеприводные модификации будут оценены чуть дороже, чем уходящий "Атлас", но дешевле флагманского гибрида. И именно они будут пользоваться наибольшим спросом ввиду меньшей стоимости и отсутствия гибридной технологии, которая в первое время будет отпугивать массового покупателя. Пример Tugella показывает, что россияне пока не готовы платить более двух миллионов за китайские кроссоверы, какими бы технически совершенными они ни были.

Показательно, что самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в этом году стал компактный кроссовер Coolray стоимостью от 1 млн 376 тыс. 990 рублей. До этого несколько лет бестселлером марки был Atlas, однако "Прошка", как ожидают дилеры, вряд ли сможет повторить этот успех.

Фото: Пресс-служба Geely

"Мы рассчитываем, что новинка, придя на смену уходящей модели, сможет привлечь более искушенного покупателя сегмента и займет второе место по объему реализации в модельном ряду Geely, наступая на пятки лидеру продаж Coolray. Мы планируем расширить целевую аудиторию модели Altas, так как обновленный Atlas Pro сможет удовлетворить, в том числе, и современное молодое поколение, кому уже мало места в Coolray", - комментирует Дарья Куприс.

По мнению Антона Серкова, конкуренция в классе "C" среди кроссоверов по-настоящему жаркая. У новинки тут хватает соперников даже среди "своих": Haval F7 и Exeed TXL способны навязать серьезную борьбу, не говоря уже про монстров типа Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и россыпи корейских моделей.

"Китайца" традиционно выберут желающие получить как можно больше автомобиля за свои, уже довольно серьезные, деньги. Помимо цены, в активе Atlas Pro, пожалуй, наибольшая технологичность и неплохая управляемость. Удастся ли благодаря этим преимуществам завоевать сердца покупателей - покажет время", - резюмирует Антон Серков.