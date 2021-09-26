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26.09.2021 08:31
Рубрика: В мире

Генсек ООН прокомментировал ситуацию с ядерным вооружением в мире

Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Об этом говорится заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованном в Twitter.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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По его словам, сегодня по всему миру хранятся около 14 тысяч ядерных вооружений, а человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Гутерриш призывает "навсегда рассеять облако ядерного конфликта" и ликвидировать ядерное оружие.Пора вступить в новую эру доверия и мира, подчеркнул генсек ООН.

Ранее президент России выступил с заявлением по случаю 25-летия открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Владимир Путин выразил надежду, что руководство стран, еще не ратифицировавших документ, проявит политическую волю. "Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров", - заявил президент.

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