Глава Pfizer назвал условие для возвращения к допандемийной жизни

Глава компании Pfizer Альберг Бурла считает, что уже в течение года можно будет вернуться к допандемийной жизни, но есть одно условие - ежегодно должна проводиться вакцинация.

Как пояснил Бурла, он не говорит, что новые варианты коронавируса перестанут появляться, или можно будет жить как в 2019 без вакцинации. По его мнению, наиболее вероятно, что нужно будет ревакцинироваться один раз в год, поскольку будут вакцины, способные действовать не менее этого срока.

"Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурла в эфире телеканала ABC.

Pfizer совместно с BioNTech разработали вакцину от коронавируса "Тозинамеран". Бурла рассказал, что в ближайшие дни американские регуляторы получат результаты исследования, подтвердившие безопасность и эффективность этого препарата для детей 5-11 лет.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что сейчас привито 38,7% населения планеты, а при сохранении текущих темпов вакцинации через полгода этот показатель достигнет 75%. По мнению издания, этого достаточно для возвращения к допандемийной жизни.