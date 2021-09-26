Итоги "Кинотавра": Победа дочери Бодрова-младшего и возвращение Хомерики

"В этом году мы уже гордились за фильм "Разжимая кулаки", и сейчас настало время чествовать создателей яркого проекта "Ничья". Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждем картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов. Приятно видеть, когда поддержанные ведомством картины выстреливают и так великолепно представляют нашу страну на международной арене".

Один из продюсеров картины, рассказывающей о 14-летней девочке, которая родила ребенка и живет с этим один на один - Сергей Сельянов. И можно сказать, что весь нынешний "Кинотавр" так и прошел под знаком Сельянова, Балабанова и Бодрова-младшего. На открытии показали документальный фильм о них "Нас других не будет" Петра Шепотинника. А на закрытии Гран-при "Кинотавра" вручили фильму "Море волнуется раз" Николая Хомерики, в котором сыграла дочь Сергея Бодрова-младшего - Ольга. Актриса-дебютантка была удостоена приза и за лучшую женскую роль. И это получилось очень символично, поскольку на "Кинотавре в 1997 году Сергей Бодров-младший, сыгравший в фильме "Брат" получил награду за лучшую мужскую роль. То, что картине "Море волнуется раз" на нынешнем "Кинотавре" отдали главный приз, было воспринято с диаметрально противоположными реакциями: часть фестивальной публики радовалась, остальные - недоумевали. Сходились в одном - это возвращение Николая Хомерики, как режиссера. Его фильмы "977" и "Сказка про темноту" в свое время попали в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Борис Каморзин, сыгравший в "Сказке про темноту", был награжден на "Кинотавре" - за лучшую мужскую роль. Затем Хомерики сделал крен в кино зрительское - фильмы "Девятая", "Белый снег", "Селфи", и в сериалы - "Любовницы", "Тайны города Эн". И вот - новый авторский фильм о молодых людях, которые внезапно встретились со своим будущим.

Победу на "Кинотавре" в этом году предрекали картинам "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова и "Медее" Александра Зельдовича. Действительно, эти ленты выделяются из всех конкурсных уровнем кинематографического мастерства. Но председатель жюри актриса Чулпан Хаматова сказала со сцены о том, что распределение призов - всего лишь "шахматная партия", в которой "нужно расставить фигуры". И вот каким получился "ход королевы" (председателя жюри и ее команды) в этом году. Приз за лучшую режиссуру достался Владимиру Мункуеву за фильм "Нуучча". Приза имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль" удостоен Павел Деревянко. В режиссерском полнометражном дебюте Евгения Григорьева "Подельники" он сыграл местного авторитета, который держит в страхе население небольшой деревушки на севере России. Кстати, в этом же фильме снялась и Лиза Янковская - внучка великого российского актера Олега Янковского. Юра Борисов, сыгравший в шести фильмах "Кинотавра" и ударно поработавший в жюри программы короткого метра, остался без призов. Напомним, что у актера, который "продвигает" нашу страну и на международном уровне до сих пор нет ни одной награды в России. Возможно, на "Кинотавре" стоит учредить приз за мировой уровень совместно с Роскино - в то время, когда наши фильмы участвуют в международных кинофестивалях и побеждают в них, это было бы логично.

Приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют" вручен картине Романа Васьянова "Общага". Васьянов - оператор с мировым именем - впервые попробовал себя в режиссерском качестве.

Приз "За лучшую операторскую работу" также отдан дебюту - изысканно снятой картине "Молоко птицы" Евгения Марьяна. Оператор Николай Желудович.

Фаворит зрителей фестиваля (первое место по результатам зрительского голосования) - фильм "Капитан Волконогов бежал" получил приз имени Григория Горина "За лучший сценарий" Авторы сценария, они же - режиссеры - Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

А фильму "Медея" присужден Приз имени Микаэла Таривердиева "За лучшую музыку". В картине состоялся дебют в кино композитора Алексея Ретинского, которого, надеемся, ждет большое будущее. Записана музыка оркестром Теодора Курентзиса MusicAeterna. Кстати, на церемонии закрытия звучала только музыка Тиривердиева - в честь юбилея композитора, 90-летие которого отмечается в этом году.

Специальный диплом жюри с формулировкой "За вдохновение и нежность безумия" - у фильма "Герда" Натальи Кудряшовой, актриса из которого Анастасия Красовская, получила в августе награду за лучшую женскую роль на кинофестивале в Локарно.

Приз критики в этом году не вручался, но критики было много. И 15 фильмов конкурсной программы, и внеконкурсные показы, горячо обсуждались и реально, и виртуально. Но критиком может стать каждый - в субботу в российский прокат вышел фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", которым закрылся "Кинотавр". Он уже получил Гран-При конкурса "Особый взгляд" в Каннах. Лента приглашена на многие ведущие фестивали мира, а Кира Коваленко прилетела в Сочи как раз с премьеры картины в Сан-Себастьяне. Уже 30-го сентября в прокате лауреат Сан-Себастьяна "Ничья" Лены Ланских. 26 сентября сразу на трех онлайн-платформах вышла "Общага" романа Васьянова. А с 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen покажут три фильма из программы нынешнего "Кинотавра": "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "На близком расстоянии" Григория Добрыгина и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. После показов пройдут обсуждения фильмов с их авторами. Остальные картины также вскоре появятся в прокате или в онлайн-кинотеатрах. Нет пока только даты выхода у "Капитана Волконогова..." и фильма "Нуучча". Зато они триумфально шествуют по фестивалям и обрастают и наградами, и хорошим "сарафаном", что лишь разогревает зрительские ожидания.

Между тем

"Капитан Волконогов..." добежал!

Одновременно с церемонией закрытия 32-го "Кинотавра" в интернете проходило трехчасовое мероприятие Netflix для фанатов, которое проводится впервые и называется TUDUM. На нем представили самые крутые будущие новинки. Не за горами время, когда и наши онлайн-платформы будут устраивать подобные презентации. И что-то есть символичное в том, что авторы фильма "Капитан Волконогов бежал" - режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов в настоящее время снимают первый российский сериал - оригинальный проект Netflix "Анна К.". Образно говоря, "Капитан Волконогов..." добежал! До мирового уровня.