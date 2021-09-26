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Рубрика: Происшествия

Юрист назвал самый популярный прием телефонных мошенников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Звонок якобы из банка о попытке списания денег - самый популярный прием мошенников. При этом есть фраза, с помощью которой злоумышленникам удается довести свой замысел до конца, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Фото: iStock
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Звучит эта фраза так: "На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников". Как правило, ее произносят в момент забрасывания психологического крючка, чтобы завладеть вниманием жертвы, пояснил эксперт агентству "Прайм".

По словам Соловьева, эта формулировка волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошеннику. Услышав эту фразу, человеку нужно задуматься, как "банкиры" смогли зафиксировать "подозрительную активность".

Юрист посоветовал сразу класть трубку, как только вы услышите подобную фразу.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.

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