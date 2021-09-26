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26.09.2021 22:43
Рубрика: В мире

Кандидат от СДПГ намерен договориться о правящей коалиции до Рождества

Олаф Шольц, кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), заявил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества.

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"Мы постараемся получить ее как можно скорее, с тем чтобы госпоже Меркель не пришлось больше выступать с еще одним обращением. Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем все, чтобы завершить переговоры до Рождества", - приводит ТАСС слова Шольца, отметившего, что "немного раньше было бы хорошо".

Также Шольц сказал, что не хочет возглавлять свою партию, так как намерен стать канцлером, передаёт РИА Новости.

"Я не претендую на председательство в партии. Я хочу стать канцлером ФРГ", - сказал политик.

По данным первых экзит-поллов, Социал-демократическая партия и блок ХДС/ХСС получают на выборах по 25 процентов голосов. У "Зеленых" - 15 процентов, у Свободной демократической партии и "Альтернативы для Германии" - по 11 процентов.

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