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26.09.2021 18:50
Рубрика: В мире

Лашета не стали наказывать за нарушение тайны голосования

Текст: Екатерина Забродина
Федеральная избирательная комиссия не стала наказывать главу ХДС Армина Лашета, который как бы невзначай продемонстрировал фоторепортерам на избирательном участке свой бюллетень, сложенный так, чтобы все могли увидеть, за кого политик отдал голос (никакой сенсации - разумеется, за свою партию). "Разве нарушение избирательного права не должно иметь последствий?" - задается вопросом Spiegel online.

В правилах голосования на сайте ведомства прямо сказано: "Гражданин, имеющий право голоса, не только может, но обязан голосовать тайно". В параграфе 56 Федерального избирательного кодекса процедура четко прописана: "Избиратель заходит в кабину для голосования, делает отметку в бюллетене и складывает его таким образом, чтобы его голос нельзя было определить". Иначе представитель избирательного совета на месте обязан отклонить его голос и выдать гражданину новый бюллетень. Это делается для того, чтобы на других пришедших голосовать "не было оказано влияние".

Фото: FOCKE STRANGMANN/EPA
В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

Из-за проступка Лашета немецкий избирком сделал специальное пояснение в Twitter. Поскольку политик успел опустить бюллетень в урну, "его невозможно выделить среди других бюллетеней, и он считается действительным". В ответ на запрос Spiegel ведомство снова подчеркнуло, что "инцидент на участке в Ахене не будет иметь никаких юридических последствий для исхода голосования там". В настоящее время считается, что на этом участке не зафиксировано нарушений. Газета Bild также получила комментарий в том духе, что "в случае неудачного перегиба или бросания бюллетеня в урну возникает никаких юридических последствий".

Что касается влияния на окружающих, то чиновники его не обнаружили на том основании, что "известный на всю страну политик проголосовал за свою партию". Однако многие комментаторы в соцсетях не согласны хотя бы потому, что Лашет заставил весь день говорить о себе больше, чем о других кандидатах. А бывший депутат бундестага от СДПГ Герольд Райхенбах саркастически написал в Twitter: "С точки зрения сохранности тайны, Лашет стал бы канцлером мечты для всех иностранных разведок".

Между тем

Еще один скандал разразился вокруг заместителя премьер-министра Баварии Хуберна Айвангера (он состоит в малой непарламентской партии "Свободные избиратели", которая, однако заседает в баварском ландтаге и входит в состав правительства земли). У себя в Twitter он в разгар голосования опубликовал данные неких экзит-полов по состоянию на 15.00 (по закону результаты опросов граждан при выходе с участков разрешено обнародовать только после их закрытия, то есть с 18.00). Пост сопровождался призывом: "Отдайте последние голоса нам, "Свободным избирателям". Позже он был удален, однако в распоряжении Spiegel остался его скриншот.

В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии РГ-Фото

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