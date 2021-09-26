Меркель проголосовала по почте на выборах бундестаг, президент ФРГ - очно

Досрочное голосование стартовало в Германии 16 августа. Оно существует с конца 1950-х, и в последнее время его популярность растет. Так, на прошлых выборах в 2017-м им воспользовались почти 30 процентов избирателей. Как ожидается, из-за пандемии в этом году спрос на голосование по почте будет еще выше. Подать заявку на него можно было до шести вечера прошлой пятницы. О том, что отдавать свой гражданский долг дистанционно будет и канцлер ФРГ, еще 17 сентября объявил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт. Причем, он смог "сообщить только факт", а причины такого решения не назвал. В Берлине отметили, что каждый избиратель имеет право воспользоваться такой опцией, "и для этого не надо указывать никаких личных причин". Зайберт также не уточнил, в какой именно день Ангела Меркель собирается голосовать.

Зато федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утром 26 сентября пришел на участок в Берлине со своей супругой Эльке Бюденбергер. Накануне он призвал через СМИ всех граждан идти на выборы. А из кандидатов в канцлеры первым проголосовал социал-демократ Олаф Шольц. Как передает Spiegel online, он сделал это в Потсдаме, где баллотируется как одномандатник в избирательном округе номер 61. Репортеры запечатлели Шольца опускающим бюллетень в урну на фоне школьных шкафчиков - при этом даже через черный респиратор видно, что сдержанный обычно политик улыбается во все лицо. До полудня успел отдать свой голос и премьер Баварии, лидер ХСС Маркус Зедер.