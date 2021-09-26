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Рубрика: Общество

МВД планирует усилить контроль за мигрантами в РФ с помощью IT-технологий

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

МВД рассчитывает усилить контроль за находящимися в России мигрантами за счет внедрения современных информационных технологий. Об сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В рамках мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы МВД подготовило законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев. Также документ направлен на установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, которые отвечают целям их въезда.

По словам собеседника агентства, одной из целей законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля. Срок внесения в правительство законопроекта - декабрь этого года, завили в ведомстве, отметив, что документ уже прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что приезжающих в Россию мигрантов могут "привязать" к определенной сфере трудовой деятельности. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей Антон Глушков на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства. По его словам, иностранная рабочая сила очень мобильна. Ранее была практика ввоза мигрантов для работы в больших строительных компаниях. "Когда они ввозили, 50-60% ввезенной иностранной рабочей силы оказывались не на стройках, а в службе доставки", - отметил Глушков. Сейчас, по его словам, разрабатывается законодательная схема, которая позволит удержать в отрасли приезжающего иностранца.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД

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