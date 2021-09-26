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26.09.2021 18:20
Рубрика: Экономика

Названа стоимость полета в космос на "Союзе" для туриста

Текст: Евгения Думанская

Начало туристических полетов на кораблях Илона Маска Crew Dragon не повлияло на стоимость билета на "Союз", рассказал руководитель российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.

Фото: VIRGIN GALACTIC / REUTERS
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Он отметил, что стоимость для всех космических туристов одинаковая и составляет примерно 50 миллионов долларов.

"Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус", - приводит слова Костенко агентство "Прайм".

На российских кораблях в космос слетали уже восемь туристов, в декабре планируется отправить на МКС сразу двоих человек. Кроме того, 5 октября 2021 года на Международную космическую станцию вылетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут заниматься съемками фильма. Это станет уникальным опытом.

Экономика Туризм Общество Космос Космический туризм

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