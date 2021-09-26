Отзывы о Renault Kaptur: вообще не ломается, но требует доработки

Если немного утрировать, компания Renault фактически оставила в России одну модель, зато самую популярную - Logan - и сделала на ее базе целую линейку всевозможных модификаций с разными кузовами: от грузовых фургончиков до полноприводных кроссоверов. Сегодня мы решили посмотреть, что пишут в интернете владельцы самой яркой модели Renault - вседорожника Kaptur.

Выбирают по одежке

Напомним, что Renault Kaptur появился благодаря критике бестселлера "Дастера". Последний часть потенциальных покупателей, главным образом женская, упрекала за рабоче-крестьянскую внешность и отказывалась приобретать. Недолго думая, французы привезли с родины кузов от городского паркетника Captur и натянули его на базу "Дастера", поменяв заодно и первую букву названия (по легенде из-за того, что в русской транскрипции Captur читалось как Сартир).

Результат не заставил себя ждать. Стильный внешне автомобиль, да еще и с нарядной гаммой цветов, пришелся многим по душе. Покупатели прямо пишут, что привлекательный экстерьер вкупе с демократичной ценой и кроссоверной сутью не оставили выбора - конкурентов за схожие деньги можно было найти только у китайцев. В отзывах регулярно можно встретить фразу что-то вроде "Покупали жене\дочке, а теперь с удовольствием езжу и сам".

Хотелось "Мерседес", но хватило только на "Рено"

Фото: Борис Захаров

А вот в описании интерьера Kaptur позитив развеивается, причем во многом незаслуженно. Как это часто бывает, рядовые автомобилисты свои мечты о том, какая у них в идеале должна быть машина (а это почти всегда новый "Мерседес" по цене подержанных "Жигулей"), дофантазировали самостоятельно, не предупредив об этом Renault.

В общем, первая волна критики пришлась на салон. Набор претензий, на который не особо обращали внимания владельцы "Логана" и "Дастера", оказался стандартным. А почему пластик такой жесткий? А почему салон такой мрачный? А почему багажник такой маленький? А почему сиденья и руль не регулируются во все стороны? А почему до подстаканников приходится тянуться? А почему кнопки не все подсвечены? А где подогрев сидений? А почему магнитола не от Bose? А почему в фарах не ксенон или светодиоды? А почему мультимедиа такая не яркая? И так далее.

Фото: Борис Захаров

На все это есть простой и очевидный ответ, который менеджерам автосалона в лицо клиентам говорить было нельзя: потому что это "Дастер", простой, дубоватый, с массой экономии, зато крепкий и функциональный "Дастер", только в красивой европейской оболочке.

Кстати, к чести как доброй половины владельцев, так и представителей Renault, все это время велась работа по нахождению компромисса. Чем младше в отзывах Kaptur, тем меньше претензий к особенностям его интерьера. А на сегодняшний день докопаться до убранства и его опционального состава стало совсем сложно, правда и цена современных модификаций уже не такая демократичная.

Люблю кушать, не люблю бегать

Фото: Борис Захаров

Вторая волна критики Renault Kaptur вытекает из выводов предыдущей. Технически Kaptur повторяет все тот же Duster, а это значит, что под современной европейской внешностью оказалась начинка 30-летней давности, на которую многие и обрушились.

Главный удар взяла на себя топовая модификаций с древним 2.0-литровым мотором и таким же древним 4-ступенчатым автоматом. Крайне посредственная динамика при неслабом аппетите раздражает большую часть владельцев, многие из которых просто смиряются с действительностью, описывая способы, в каких режимах езды удается снизить расход. Для справки 2.0-литровый полноприводный Kaptur по отзывам хозяев потребляет в пробочном городе до 15 литров бензина. Учитывая, что бензобак на 50 литров кроссоверу достался от "Логана", автономность хода такой машины порой не превышает 350 км.

Альтернатива? Базовые переднеприводные модификации с мотором 1.6, которые по факту, увы, не сильно экономичнее. Не самый мощный для кроссовера двигатель все равно приходится выкручивать, а потому хозяева пишут о расходе в 10-12 литров, опустить который удается только на трассе.

Обратная сторона медали, кстати, позитивная. Многие владельцы успокаивают себя всеядной дастеровской подвеской, отличным клиренсом в 204 мм, хорошей устойчивостью на дороге и еще честной олдскульной управляемостью, на благо которой трудится старый добрый гидроусилитель.

Вообще не ломается, но требует доработки

Фото: Борис Захаров

Сразу стоит сделать поправку на то, что Renault Kaptur появился только в 2016 году. То есть самой старой машине только-только исполнилось 5 лет и максимум 120-150 тыс.км пробега. Учитывая неубиваемую репутацию "Дастера", можно было ожидать, что технические сложности не особо затронут и Kaptur. Так и получилось: редкие владельцы пишут о перегоревших лампочках, сломанных упорах двери багажника, слезшему хрому и, судя по описаниям, главной детской болезни Kaptur - некачественной трубке высокого давления ГУРа, которую меняли по гарантии.

А вот дорабатывать Kaptur приходится. Хозяева добавляют шумоизоляцию и защиту днища, меняют уплотнители на дверях, вставляют сетки в передний бампер, ставят упоры капота, меняют акустику, шины и даже оптику, а также перешивают салон более качественной кожей. В общем, всячески и уже за свой счет пытаются уйти от дастеровской бюджетности.