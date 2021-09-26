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26.09.2021 15:58
Рубрика: Культура

Первый российский телеканал о классической музыке начнет вещать 1 октября

Текст: Сусанна Альперина
Презентация первого российского телеканала о классической музыке - Classic Music 23 сентября в Музее Сергея Прокофьева прошла при поддержке крупнейших театров и концертных залов. Официальный старт вещания канала - первого октября, в День музыки.
Фото: Предоставлено пресс-службой Classic Music Фото: Предоставлено пресс-службой Classic Music
Фото: Предоставлено пресс-службой Classic Music

Создание такого канала связано с тем, что ранее у нас были только иностранные вещатели, которые ориентировались на подобную тематику - например, канал Mezzo. Острая нехватка такого контента давала о себе знать. У нового телеканала - собственная съемочная команда. "В процессе съемок канал ориентируется на кинематографичность подхода к производству на всех его этапах, использование современной техники, включая съемку с дронов, а так же ответственный подход к работе над звуком качества Dolby Surround 5.1.", - подчеркивают создатели Classic Music.

Фото: Московская государственная академическая филармония
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В эфире канала будут представлены сюжеты и программы с записью произведений, снятых, как в России, так и в других странах, включая Францию, Германию, Австрию.... Список большой. В эфире покажут и места, где творили композиторы, и те, в которых разворачиваются действия известных классических произведений, и другие.

Немаловажной частью работы канала является юридическая проработка при подготовке контента к выходу на канал - то есть все права на музыку будут очищены.

В поддержку создания канала на презентации выступили представители ведущих театров и концертных площадок, в том числе Большого театра, Московской Филармонии, Новой Оперы, Геликон - опера, МАМТ им. Немировича-Данченко и других. Выступила и атташе по аудиовизуальному сотрудничеству в России посольства Франции Эммануэль Фосильон, а также представитель канала немецкого канала Deutsche Welle - Елена Барышева.

Фото: Предоставлено пресс-службой Classic Music

В этом году отмечается 130 лет со дня рождения композитора Сергея Прокофьева. В зале музея, где представляли канал, состоялся концерт, в котором приняли участие Заслуженный артист Республики Татарстан, солист оперной труппы Большого театра Марат Гали, Солистка музыкального театра им. Немировича-Данченко, заслуженная артистка России Ольга Гурякова, Заслуженный артист РФ Владимир Кудашев, лауреат более 20 всероссийских и международных конкурсов Александра Тихонова (арфа), лауреат международных конкурсов, солистка Российского Найионального Молодежного симфонического Оркестра при Президенте РФ Елена Таросян (скрипка), Заслуженная артистка Республики Хакасия Екатерина Монисова и другие.

Те зрители, которые получили доступ к премьерному вещанию канала, смогли насладиться концертом, приуроченным к открытию, в прямом эфире. В дальнейшем, после запуска Classic Music, концерт можно будет смотреть в записи.

Фото: Предоставлено пресс-службой Classic Music
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