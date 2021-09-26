Пять действий, которые надо обязательно сделать при замене колодок

Многие водители по разным причинам предпочитают менять тормозные колодки в автомобилях своими силами. Кто-то делает это в силу привычки, для кого-то это хобби, а кто-то таким образом пытается сэкономить на обращении в официальный сервис. В связи с этим "РГ" выделила пять моментов, на которые нужно обратить внимание при снятии старых и установке новых расходников, отвечающих за эффективное замедление.

Проверяем работоспособность тормозных механизмов

Первое, что вы должны сделать после снятия колеса - это проверить, не подклинивают ли тормозные механизмы. Эта процедура должна быть обязательной, а метода тестирования - элементарная.

Нужно провернуть тормозной диск руками, не применяя чрезмерной силы. Если сделать это не удается, или деталь движется с ощутимым усилием, значит нужно проверить состояние направляющих и поршня. От ваших действий в данном случае будет напрямую зависеть безопасность езды, так как подклинивание элементов тормозной системы чревато чрезвычайными ситуациями.

Очищаем тормозные механизмы от грязи

Для этой процедуры лучше всего воспользоваться специальной металлической щеткой или мелкой наждачкой. Особое внимание уделяем очистке тормозных дисков и тормозных суппортов.

Грязевой налет на этих элементах может спровоцировать скрежет, скрип и ухудшение работы тормозной системы. Плюс к тому - следует пройтись тряпкой или мелкой наждачкой по резиновым шлангам. В противном случае в загрязненном состоянии у шлангов будет больше шансов пересохнуть и потрескаться. Действовать следует аккуратно, чтобы случайно не повредить как сами шланги, так и резиновые пыльники.

Наносим медную смазку

Не забудьте сначала очистить области, где тормозные колодки контактируют с суппортом, от отработавшей медной смазки, после чего замените ее новой.

После того как вы нанесете свежий лубрикант на направляющие, проверьте состояние резиновых пыльников. Если последние "прохудились", в элементы тормозной системы могла попасть грязь и реагенты. Эти загрязнители могут спровоцировать подклинивание тормозов и неравномерный износ накладок.

Снимаем суппорты, разводим цилиндры, ставим колодки

Чтобы без проблем отделить суппорт от тормозного диска, первый нужно покачать из стороны в сторону.

Тормозные колодки в результате вдавят поршни, и суппорт демонтируется без серьезных усилий с вашей стороны.

Когда же на следующем этапе вы приступите к установке новых колодок, имеет смысл предварительно утопить поршень в суппорт, воспользовавшись струбциной. При этом, чтобы не повредить поверхность поршня, можно использовать старую тормозную колодку как подкладку-опору. Хотя многие "спецы" используют для утапливания поршня обычную отвертку, делать так мы не рекомендуем. Высок риск повредить резиновую манжету поршня.

Прокачиваем тормоза, доливаем "тормозуху"

И еще один очень важный момент - после замены колодок тормозную систему желательно прокачать для удаления из системы воздуха. Хотя при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но также и поменять жидкость на новую.

Такая процедура совершенно необходима, когда после замены колодок педаль станет мягкой и начнет западать. Вам понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг. Наливаем в приготовленную емкость немного "тормозухи". Затем заливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Подсоединяем шланг к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Затем просим помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее выжатой. После этого отворачиваем штуцер и жидкость начинает уходить в подготовленную емкость. Эти манипуляции следует повторять, пока не пойдет чистая "тормозуха", без пузырьков. После замены колодок не забудьте проверить уровень тормозной жидкости, и если необходимо, долейте ее до нормы.