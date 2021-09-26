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26.09.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Porsche Taycan 4S. Реальный опыт эксплуатации электромобиля в городе

Текст: Николай Назайкинский
Впервые за долгое время Porsche выпустил автомобиль, который способен конкурировать с "девятьсот одиннадцатым" по степени восхищения собой окружающих. Каждую минуту, каждую секунду поездки на Porsche Tayacan буквально затылком ощущаешь пристальные взгляды других водителей, пешеходов, пассажиров с детьми московских электробусов.
Фото: Николай Назайкинский Фото: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский

Porsche Tayacan обладает внешностью стендового концепт-кара несмотря на то, что в этом качестве модель была впервые представлена широкой публике в 2015 году на Франкфуртском автосалоне. Особенно эффектно автомобиль выглядит в цвете металлик Frozen Blue. Кстати, этот цвет - прямая ассоциация с цветом Horizont Blue, в который красили кузов Porsche 964 (первое поколение Porsche 911).

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Но не только через цвет сохраняется связь поколений в немецкой компании. Фамильные черты спортивных моделей Porsche отчетливо прослеживаются во внешности и интерьере Tayacan. Кстати, первый серийный электрокар из Штутгарта стилистически и концептуально больше похож именно на 911-й, а не на близкий по размерам и функциональности Porsche Panamera. Низкий, "обезжиренный" силуэт, приземистая и лаконичная задняя часть, большой капот, массивные выпуклые передние крылья, плоская передняя панель и руль, практически как у "девятьсот одиннадцатого".

Но на дороге Porsche Tayacan - гран-туризмо, а не суперкар. И это его главное преимущество. Почти все суперкары хороши на гоночном треке и весьма посредственны в городе при ежедневной эксплуатации. Они жесткие, шумные, дерганные, с ограниченным обзором по сторонам, низкие. Всех этих недостатков у электрокара Porsche нет.

Фото: Николай Назайкинский

Начнем с подвески. Уже в "базе" она пневматическая с возможностью регулирования дорожного просвета от 108 до 150 мм. Городские неровности и "лежачие полицейские" проезжаются максимально незаметно. Такого чувства парения над асфальтом мало какой автомобиль может подарить. При этом даже в комфортном режиме настройки подвески Porsche Taycan остается максимально собранным при прохождении поворотов и при резких перестроениях. Впрочем, ожидать от Porsche чего-то другого было бы неправильно.

Плавность хода и отсутствие шума - основная "фишка" Porsche Taycan. Это и понятно. Здесь нет источника звука под капотом, а качество шумоизоляции находится на премиальном уровне. Дозировать передачу огромного крутящего момента в 650 Нм на обе оси автомобиля получается невероятно точно за счет линейной зависимости выдаваемой мощности силовой установки от хода педали газа.

Фото: Пресс-служба Porsche.
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Но не все электрические автомобили обладают таким плавным ходом. Главная их проблема - подергивание на торможении при включенной системе рекуперации. Здесь же на Porsche Taycan такой проблемы не существует и замедление на малых скоростях происходит без рывков и толчков. Это действительно большая редкость для машин на электрической тяге.

Кстати, именно такой режим движения в городском трафике является одним из самых экономичных - прогноз запаса хода в 400 километров оказался правдивым и за неделю каждодневных поездок из дома в офис на другой конец Москвы израсходовать его так и не получилось (для Porsche Taycan 4S доступны две батареи разного объема: 93 кВт и 79 кВт). Аналогичный по мощность (571 л.с.) бензиновый автомобиль не проездил бы на одном баке неделю по этому маршруту. Про сравнение затрат на бензин и электричество и вовсе можно не говорить. Хотя почему? Давайте разберемся.

Фото: Николай Назайкинский

Самые дорогие зарядные станции в Москве на сегодня - 15 рублей за 1 кВт. Это значит, что "полный бак" на Porsche Taycan обойдется в 1395 рублей, что является эквивалентам 25 литров бензина АИ-98. А сколько можно проехать на этом объеме топлива по Москве на автомобиле мощностью свыше 500 л.с.? Километров 150 максимум. Против 400 у Porsche Taycan 4S.

Фото: iStock
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Мало того, в Москве и особенно в Санкт-Петербурге есть бесплатные быстрые зарядные станции с постоянным током! Даже если такая зарядка находится чуть в отдалении от вашего дома, раз в неделю можно заехать заправиться. Но даже это может не потребоваться - сейчас во многих офисных и торговых центрах установлены или устанавливаются зарядные станции для владельцев электромобилей.

Обычно такие зарядки на крытых паркингах выдают "медленный" переменный ток. Например, дорестайлинговый Jaguar I-Pace мог принимать только 7 кВт переменного тока, тогда, как Porsche Taycan за счет мощного встроенного инвертора способен "переваривать" сразу 22 кВт. А что касается станций быстрой зарядки с постоянным током, то благодаря 800-вольной электрической системе он способен принимать "на борт" до 270 кВт в час! Правда, в России таких станций нет. Но даже 50 кВт зарядная станции, которые получили у нас довольно широкое распространение, пополняют запас хода довольно быстро.

Фото: Николай Назайкинский

Но все-таки самый удобный способ зарядки электрокара - наличие собственной розетки. Причем с этого года МЧС России разрешило установку специальных зарядных станций на подземных автостоянках в жилых домах. С учетом того, что в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах современных домов с крытыми паркингами появляется все больше, актуальность оснащения машиноместа персональной станцией зарядки для электромобилей заметно увеличивается. И это не говоря о 10-кратном росте продаж электромобилей в РФ за последний год.

Фото: Пресс-служба Lucid.
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О возросшей актуальности оснащения парковочных мест персональными зарядными станциями говорит и большое количество дистрибьюторов и производителей (включая отечественных) специализированной техники для электрокаров. На прошедшей выставке "Интеравто" более половины стендов в одном из павильонов было занято именно игроками зарождающегося в России рынка электромобилей.

Уже во время теста Porsche Taycan мы задумались об электрификации парковочного места в нашем доме. Никуда не деться - следующим личным авто точно будет электрокар. Первое, что надо выяснить, так это возможность подводки электричества непосредственно к месту. Второе - выбор зарядного устройства. В результате тщательного изучения и поиска мы заказали электростанцию Schneider WallBox от именитого французского производителя. Устройство, подключаемое к 3-х фазной сети, способно выдавать переменный ток до 22 кВт, его можно установить как на стену, так и на специальный пьедестал.

Фото: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский

Но даже если мощность зарядной станции составит 11 кВт, полностью зарядить Porsche Taycan получится за несколько часов, причем по льготному ночному тарифу (2,09 руб за 1 кВт), который действует в Москве с 23 до 07 часов, итоговая стоимость полной зарядкиPorsche Taycan на крытом паркинге обойдется в 192 рубля! С другой стороны, если у человека есть средства на покупку этого автомобиля, беспокоиться о потраченной сумме на электричество он явно не будет. Здесь больше вопрос удобства.

Фото: Скриншот с видео
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Кстати, базовый полноприводный Porsche Taycan 4S стоит дешевле, чем базовый полноприводный Porsche Panamera 4 - 8 040 000 против 8 140 000 рублей. При этом Taycan по всем основным показателям заметно лучше. Судите сами: Porsche Taycan 4S разгоняется от 0 до 100 всего за 4 с, Porsche Panamera 4 - за 5,3 с, пиковая мощность Taycan 4S - 571 л.с., а мощность Panamera 4 - всего 330 л.с. А схожий по динамике Porsche Panamera 4S (но все равно уступающий Taycan в разгоне 0,3 с) стоит уже 9 730 000 рублей.

За счет такой ценовой политики Porsche Taycan остается самым продаваемым новым электромобилем в России. Только за первое полугодие 2021 года в России было реализовано 373 электромобиля. Кроме того, Taycan смог привлечь новых клиентов для Porsche - тех, кто ранее никогда не владел моделями премиальной немецкой марки. По экспертным подсчетам, количество новых клиентов составило порядка 30-35%.

Сейчас Porsche Taycan можно приобрести в дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Ижевске, Минеральных Водах. А до конца 2021 года к этому списку присоединятся дилерские центры в Казани и Тюмени.

#тест-драйвы #Porsche