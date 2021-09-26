Porsche Taycan 4S. Реальный опыт эксплуатации электромобиля в городе

Впервые за долгое время Porsche выпустил автомобиль, который способен конкурировать с "девятьсот одиннадцатым" по степени восхищения собой окружающих. Каждую минуту, каждую секунду поездки на Porsche Tayacan буквально затылком ощущаешь пристальные взгляды других водителей, пешеходов, пассажиров с детьми московских электробусов.

Porsche Tayacan обладает внешностью стендового концепт-кара несмотря на то, что в этом качестве модель была впервые представлена широкой публике в 2015 году на Франкфуртском автосалоне. Особенно эффектно автомобиль выглядит в цвете металлик Frozen Blue. Кстати, этот цвет - прямая ассоциация с цветом Horizont Blue, в который красили кузов Porsche 964 (первое поколение Porsche 911).

Но не только через цвет сохраняется связь поколений в немецкой компании. Фамильные черты спортивных моделей Porsche отчетливо прослеживаются во внешности и интерьере Tayacan. Кстати, первый серийный электрокар из Штутгарта стилистически и концептуально больше похож именно на 911-й, а не на близкий по размерам и функциональности Porsche Panamera. Низкий, "обезжиренный" силуэт, приземистая и лаконичная задняя часть, большой капот, массивные выпуклые передние крылья, плоская передняя панель и руль, практически как у "девятьсот одиннадцатого".

Но на дороге Porsche Tayacan - гран-туризмо, а не суперкар. И это его главное преимущество. Почти все суперкары хороши на гоночном треке и весьма посредственны в городе при ежедневной эксплуатации. Они жесткие, шумные, дерганные, с ограниченным обзором по сторонам, низкие. Всех этих недостатков у электрокара Porsche нет.

Фото: Николай Назайкинский

Начнем с подвески. Уже в "базе" она пневматическая с возможностью регулирования дорожного просвета от 108 до 150 мм. Городские неровности и "лежачие полицейские" проезжаются максимально незаметно. Такого чувства парения над асфальтом мало какой автомобиль может подарить. При этом даже в комфортном режиме настройки подвески Porsche Taycan остается максимально собранным при прохождении поворотов и при резких перестроениях. Впрочем, ожидать от Porsche чего-то другого было бы неправильно.

Плавность хода и отсутствие шума - основная "фишка" Porsche Taycan. Это и понятно. Здесь нет источника звука под капотом, а качество шумоизоляции находится на премиальном уровне. Дозировать передачу огромного крутящего момента в 650 Нм на обе оси автомобиля получается невероятно точно за счет линейной зависимости выдаваемой мощности силовой установки от хода педали газа.

Но не все электрические автомобили обладают таким плавным ходом. Главная их проблема - подергивание на торможении при включенной системе рекуперации. Здесь же на Porsche Taycan такой проблемы не существует и замедление на малых скоростях происходит без рывков и толчков. Это действительно большая редкость для машин на электрической тяге.

Кстати, именно такой режим движения в городском трафике является одним из самых экономичных - прогноз запаса хода в 400 километров оказался правдивым и за неделю каждодневных поездок из дома в офис на другой конец Москвы израсходовать его так и не получилось (для Porsche Taycan 4S доступны две батареи разного объема: 93 кВт и 79 кВт). Аналогичный по мощность (571 л.с.) бензиновый автомобиль не проездил бы на одном баке неделю по этому маршруту. Про сравнение затрат на бензин и электричество и вовсе можно не говорить. Хотя почему? Давайте разберемся.

Фото: Николай Назайкинский

Самые дорогие зарядные станции в Москве на сегодня - 15 рублей за 1 кВт. Это значит, что "полный бак" на Porsche Taycan обойдется в 1395 рублей, что является эквивалентам 25 литров бензина АИ-98. А сколько можно проехать на этом объеме топлива по Москве на автомобиле мощностью свыше 500 л.с.? Километров 150 максимум. Против 400 у Porsche Taycan 4S.

Мало того, в Москве и особенно в Санкт-Петербурге есть бесплатные быстрые зарядные станции с постоянным током! Даже если такая зарядка находится чуть в отдалении от вашего дома, раз в неделю можно заехать заправиться. Но даже это может не потребоваться - сейчас во многих офисных и торговых центрах установлены или устанавливаются зарядные станции для владельцев электромобилей.

Обычно такие зарядки на крытых паркингах выдают "медленный" переменный ток. Например, дорестайлинговый Jaguar I-Pace мог принимать только 7 кВт переменного тока, тогда, как Porsche Taycan за счет мощного встроенного инвертора способен "переваривать" сразу 22 кВт. А что касается станций быстрой зарядки с постоянным током, то благодаря 800-вольной электрической системе он способен принимать "на борт" до 270 кВт в час! Правда, в России таких станций нет. Но даже 50 кВт зарядная станции, которые получили у нас довольно широкое распространение, пополняют запас хода довольно быстро.

Фото: Николай Назайкинский

Но все-таки самый удобный способ зарядки электрокара - наличие собственной розетки. Причем с этого года МЧС России разрешило установку специальных зарядных станций на подземных автостоянках в жилых домах. С учетом того, что в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах современных домов с крытыми паркингами появляется все больше, актуальность оснащения машиноместа персональной станцией зарядки для электромобилей заметно увеличивается. И это не говоря о 10-кратном росте продаж электромобилей в РФ за последний год.

О возросшей актуальности оснащения парковочных мест персональными зарядными станциями говорит и большое количество дистрибьюторов и производителей (включая отечественных) специализированной техники для электрокаров. На прошедшей выставке "Интеравто" более половины стендов в одном из павильонов было занято именно игроками зарождающегося в России рынка электромобилей.

Уже во время теста Porsche Taycan мы задумались об электрификации парковочного места в нашем доме. Никуда не деться - следующим личным авто точно будет электрокар. Первое, что надо выяснить, так это возможность подводки электричества непосредственно к месту. Второе - выбор зарядного устройства. В результате тщательного изучения и поиска мы заказали электростанцию Schneider WallBox от именитого французского производителя. Устройство, подключаемое к 3-х фазной сети, способно выдавать переменный ток до 22 кВт, его можно установить как на стену, так и на специальный пьедестал.

Фото: Николай Назайкинский

Фото: Николай Назайкинский

Фото: Николай Назайкинский

Фото: Николай Назайкинский

Но даже если мощность зарядной станции составит 11 кВт, полностью зарядить Porsche Taycan получится за несколько часов, причем по льготному ночному тарифу (2,09 руб за 1 кВт), который действует в Москве с 23 до 07 часов, итоговая стоимость полной зарядкиPorsche Taycan на крытом паркинге обойдется в 192 рубля! С другой стороны, если у человека есть средства на покупку этого автомобиля, беспокоиться о потраченной сумме на электричество он явно не будет. Здесь больше вопрос удобства.

Кстати, базовый полноприводный Porsche Taycan 4S стоит дешевле, чем базовый полноприводный Porsche Panamera 4 - 8 040 000 против 8 140 000 рублей. При этом Taycan по всем основным показателям заметно лучше. Судите сами: Porsche Taycan 4S разгоняется от 0 до 100 всего за 4 с, Porsche Panamera 4 - за 5,3 с, пиковая мощность Taycan 4S - 571 л.с., а мощность Panamera 4 - всего 330 л.с. А схожий по динамике Porsche Panamera 4S (но все равно уступающий Taycan в разгоне 0,3 с) стоит уже 9 730 000 рублей.

За счет такой ценовой политики Porsche Taycan остается самым продаваемым новым электромобилем в России. Только за первое полугодие 2021 года в России было реализовано 373 электромобиля. Кроме того, Taycan смог привлечь новых клиентов для Porsche - тех, кто ранее никогда не владел моделями премиальной немецкой марки. По экспертным подсчетам, количество новых клиентов составило порядка 30-35%.

Сейчас Porsche Taycan можно приобрести в дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Ижевске, Минеральных Водах. А до конца 2021 года к этому списку присоединятся дилерские центры в Казани и Тюмени.