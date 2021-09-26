В конце сентября в Москве похолодает до ноля

В столице ожидается улучшение погоды, но существенного потепления ждать не стоит, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Так, до вторника под влиянием антициклона сохранится дождливая пасмурная погода. Днем будет довольно тепло, но в среду ожидается рост давления, и в ночь на 29 сентября ночью температура опуститься до 0...+2 градусов.

Впрочем, днем в среду будет довольно комфортно - 10-12 градусов, а к пятнице воздух в Москве может прогреться до 15 градусов. Суббота, 2 октября, по предварительному прогнозу тоже будет теплой.

"В принципе, дни теплые, выше нормы, ночи попрохладнее",- отметил синоптик в беседе с RT.

Ранее в центре "Фобос" рассказали, что в ближайшие дни Москву и близлежащие регионы ждет подобие бабьего лета - будет период относительно сухой и солнечной погоды.