На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК

На место крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике прибыли криминалисты и сотрудники МАК, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Отмечается, что вертолет с группой специалистов приземлился на площадку, подготовку которой накануне завершили спасатели. Также воздушное судно доставило дополнительный груз для обеспечения работы на месте группировки и полевого лагеря, запас воды и продовольствия.

На месте продолжают работу спасатели - они помогают следователям в поисковых работах, разбирают конструкции самолета.

Напомним, что катастрофа произошла 22 сентября. Ан-26 выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно пропало с радаров. Обломки нашли на следующий день на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Из борту находились шесть членов экипажа, никто не выжил.