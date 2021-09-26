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26.09.2021 12:36
Рубрика: Экономика

Названы лучшие города для построения карьеры в России

Текст: Вера Черенева

Москва, Петербург и Казань оказались самыми лучшими городами для построения карьеры, к такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob на основе масштабного опроса пользователей, в котором приняли около 3,5 тысяч человек.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Респонденты могли называть сразу несколько городов. 71 процент опрошенных высказались в пользу Москвы, 63 процента отметили Петербург, 53 процента - Казань. За Тюмень проголосовали 49 процентов участников опроса, за Екатеринбург - 48.

27 процентов респондентов высказались в пользу Новокузнецка. В рейтинге прошлого года этот город не был в числе самых востребованных для желающих сделать карьеру. Аналитики сервиса считают главной причиной рост мировых цен на уголь.

На пять пунктов повысилась привлекательность Барнаула, Махачкалы и Томска.

Меньше всего голосов отдано за Волгоград и Саратов, они набрали по 13 процентов голосов. 14 процентов респондентов проголосовали за Омск.

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