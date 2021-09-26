МЧС: В Сочи ослабевает действие циклона, затопившего город

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сильный циклон с дождями на территории Сочи ослабевает, реки находятся в руслах, угрозы затопления нет.

"В связи с улучшением метеорологических условий на территории края и стабилизации обстановки оперативные группы МЧС России завершили работу. Активная фаза действия циклона на территории края завершена", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

При этом в ведомстве отметили, что более 50 оперативных групп органов местного самоуправления продолжают работу по контролю анормальных погодных условий на территории курорта.

Напомним, с 25 сентября в Сочи действует режим экстренного предупреждения из-за непогоды. В субботу утром сильный ливень затронул все участки города. В Лазаревском районе река Буу и Лоо вышли из берегов, в Центральном Сочи от воды рухнула подпорная стена, разбив припаркованные автомобили и затопив подъезд дома. На территории Имеретинской низменности сильный дождь подтопил трассу, на период ливней был отменен этап соревнований Формулы-1. Из-за грозового дождя на курорте было приостановлено железнодорожное и авиасообщение. В воскресенье утром дожди прекратились. Сейчас в Сочи пасмурно, но без осадков.