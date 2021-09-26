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26.09.2021 02:22
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, при каком условии новая коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По его словам, это произойдет при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного. "Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире", - цитирует ТАСС Горелова.

Сроки достижения коллективного иммунитета напрямую зависят от темпов вакцинации, которые обусловлены сознательностью и активностью граждан в этом вопросе, отметил Горелов. Пока же в России иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения - привито около 40 миллионов человек, а переболело 7,3 миллиона. "Поэтому коронавирусу еще есть, где развернуться", - предупредил эпидемиолог.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что, так называемая "третья волна" COVID-19 затянулась, и сейчас идет она же - вариант коронавируса "дельта", спровоцировавший ее, продолжает доминировать. Специалист отметил, что заболеваемость, которая исходно была высокой, стала снижаться, а сейчас этот процесс приостановился из-за сезонного фактора - возросло число социальных контактов.

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