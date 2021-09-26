Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, при каком условии новая коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием.

По его словам, это произойдет при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного. "Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире", - цитирует ТАСС Горелова.

Сроки достижения коллективного иммунитета напрямую зависят от темпов вакцинации, которые обусловлены сознательностью и активностью граждан в этом вопросе, отметил Горелов. Пока же в России иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения - привито около 40 миллионов человек, а переболело 7,3 миллиона. "Поэтому коронавирусу еще есть, где развернуться", - предупредил эпидемиолог.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что, так называемая "третья волна" COVID-19 затянулась, и сейчас идет она же - вариант коронавируса "дельта", спровоцировавший ее, продолжает доминировать. Специалист отметил, что заболеваемость, которая исходно была высокой, стала снижаться, а сейчас этот процесс приостановился из-за сезонного фактора - возросло число социальных контактов.