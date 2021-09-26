Стали известны подробности отдыха Путина и Шойгу в тайге

Кадры отдыха президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в начале сентября в тайге впервые показали на телевидении - их опубликовал канал "Россия 24".
Из них стало известно, что президент, в частности, ловил рыбу, прогулялся по горам, сплавился по реке на катере и заночевал в палатке.
Одни из главных впечатлений главе государства принесла неожиданная встреча с маралами.
"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - сказал Путин.
А Шойгу очень удивил камин в палатке президента.
"Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - заметил Путин.