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Рубрика: Власть

Стали известны подробности отдыха Путина и Шойгу в тайге

Кадры отдыха президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в начале сентября в тайге впервые показали на телевидении - их опубликовал канал "Россия 24".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Из них стало известно, что президент, в частности, ловил рыбу, прогулялся по горам, сплавился по реке на катере и заночевал в палатке.

Одни из главных впечатлений главе государства принесла неожиданная встреча с маралами.

"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - сказал Путин.

А Шойгу очень удивил камин в палатке президента.

"Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - заметил Путин.

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