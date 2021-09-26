Трамп: От участия в выборах меня удержит только плохой звонок врача

От участия в президентских выборах в 2024 году бывшего американского лидера Дональда Трампа может удержать только болезнь. Об этом экс-президент рассказал в субботу в интервью радиостанции Real America's Voice.

Трампа уже много раз спрашивали о его планах на 2024 год. Однако политик никогда не давал конкретного ответа. На этот раз ведущий задал вопрос по-другому. Он поинтересовался, есть ли какая-то причина, которая могла бы удержать Трампа от участия в выборах, пишет ТАСС.

По словам бывшего хозяина Белого дома, это мог бы быть "нехороший звонок от доктора или что-то похожее". При этом Трамп подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не может терпеть того, что "делают с нашей страной".

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что за оставшиеся три года у власти демократ Джо Байден развалит страну. Или даже раньше. Столь громкое заявление республиканец сделал в студии телеканала Newsmax, куда его позвали на интервью. Едва Байден переступил порог Белого дома, как Америка небывалыми темпами "покатились под откос", считает Трамп. "К тому времени, когда мы пойдем на выборы в 2022-м и 2024 году (выборы в палату представителей конгресса США состоятся 8 ноября 2022 года, а на 5 ноября 2024-го в США запланированы выборы 60-го президента - прим. "РГ"), страны у нас не останется", - объявил Трамп.