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Рубрика: В мире

Трамп предрек "конец США" через три года

Текст: Марина Алешина
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/ Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/ Andrew Harnik

Экс-президент США Дональд Трамп, который никак не может смириться с поражением на выборах, уверен, что за оставшиеся три года у власти демократ Джо Байден развалит страну. Или даже раньше. Столь громкое заявление республиканец сделал в студии телеканала Newsmax, куда его позвали на интервью.

Фото: ALEX EDELMAN / AFP
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Едва Байден переступил порог Белого дома, как Америка небывалыми темпами "покатились под откос", считает Трамп. "К тому времени, когда мы пойдем на выборы в 2022-м и 2024 году (выборы в палату представителей конгресса США состоятся 8 ноября 2022 года, то есть в середине срока президентских полномочий Джо Байдена, а на 5 ноября 2024-го в США запланированы выборы 60-го президента - прим. "РГ"), страны у нас не останется", - объявил Трамп со свойственным ему эпатажем. Этот эффектный спич стал финальным аккордом беседы.

Трамп также решительно опроверг утечки о том, будто в последние месяцы своего президентства он собирался напасть на Китай, так что председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли якобы пришлось дважды звонить в Пекин, чтобы предотвратить войну и успокоить китайских коллег. В телеинтервью республиканец назвал подобные утверждения "смехотворными". А о звонках генерала Милли ему ничего не известно.

В мире США Дональд Трамп

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