Трамп предрек "конец США" через три года

Экс-президент США Дональд Трамп, который никак не может смириться с поражением на выборах, уверен, что за оставшиеся три года у власти демократ Джо Байден развалит страну. Или даже раньше. Столь громкое заявление республиканец сделал в студии телеканала Newsmax, куда его позвали на интервью.

Едва Байден переступил порог Белого дома, как Америка небывалыми темпами "покатились под откос", считает Трамп. "К тому времени, когда мы пойдем на выборы в 2022-м и 2024 году (выборы в палату представителей конгресса США состоятся 8 ноября 2022 года, то есть в середине срока президентских полномочий Джо Байдена, а на 5 ноября 2024-го в США запланированы выборы 60-го президента - прим. "РГ"), страны у нас не останется", - объявил Трамп со свойственным ему эпатажем. Этот эффектный спич стал финальным аккордом беседы.

Трамп также решительно опроверг утечки о том, будто в последние месяцы своего президентства он собирался напасть на Китай, так что председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли якобы пришлось дважды звонить в Пекин, чтобы предотвратить войну и успокоить китайских коллег. В телеинтервью республиканец назвал подобные утверждения "смехотворными". А о звонках генерала Милли ему ничего не известно.