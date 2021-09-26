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26.09.2021 03:49
Рубрика: Общество

Ученый рассказал о способности зеленого чая снижать риск рака и инсульта

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зеленый чай способствует предотвращению развития ряда заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака. Об этом заявил японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима, отметив, что в последнее время значительно увеличилось число эпидемиологических исследований, посвященных зеленому чаю.

Фото: iStock
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Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление этого продукта связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний. В их числе рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт, пишет РИА Новости.

Фукусима пояснил, что в зеленом чае в большом количестве содержатся катехины, которые обладают сильным антиоксидантным действием. Они повышают активность ферментов, участвующих в расщеплении и расходовании жира, облегчая использование жира в организме для получения энергии. Также катехины и теанин из зеленого чая могут снижать вероятность заражения вирусом гриппа после пяти месяцев его употребления.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что чрезмерно высокая температура напитка, в том числе чая, может привести к развитию онкологических заболеваний, повреждению пищевода или гортани. "Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим", - отметила врач. По ее словам, наилучший вариант, если температура чая соотносится с температурой тела. То есть она может быть около 40 градусов.

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