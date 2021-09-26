В России начнут анализировать результаты тестирования беспилотников

Внедрение беспилотных автомобилей в России выходит на новый этап. Результаты их тестирования начнут анализировать испытательные лаборатории. Направлять отчеты должны будут компании - собственники беспилотников. Порядок сбора информации и ее состав утвержден вступившим в силу 26 сентября приказом Минпромторга.

Опытная эксплуатация высоко автоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах общего пользования началась в 2018 году. Первоначально тестирование запустили в Москве и Татарстане. В салоне автомобиля присутствует инженер-испытатель. По постановлению правительства от 2018 года эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. В марте этого 2021 года началось тестирование беспилотников без присутствия человека в салоне. Как отмечал в интервью "РГ" заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, полностью беспилотные такси начнут массово возить пассажиров к 2035 году, кроме того, в ближайшие 15-20 лет дороги общего пользования в основном уже будут заполнены беспилотными автомобилями.

Сейчас для выезда беспилотника в тестовом режиме на дорогу общего пользования требуется получить допуск. Он выдается после проведения тестирования на полигоне ФГУП "НАМИ". Эти правила были сразу установлены постановлением правительства 2018 года, поясняет представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы Вероника Коршикова. Затем высокоавтоматизированный транспорт должен пройти сертификацию. Для получения сертификата соответствия беспилотника его собственник как раз должен подать отчет о ходе проведения эксперимента и о его итогах в испытательную лабораторию. "В отчет помимо данных о собственнике ВАТС, входят все технические характеристики автомобиля, сведения об автоматизированной системе вождения (АСВ), условия, для работы в которых она предназначена", - говорит Коршикова. Также в отчет включаются сведения о том, сколько километров прошел беспилотный автомобиль в автоматизированном режиме управления, сколько раз и как отказывала АСВ и сколько раз приходилось человеку вмешиваться в управление, чтобы избежать ДТП. В отчет входят и видеоматериалы, позволяющие оценить окружающую обстановку и действия водителя - оператора беспилотника.

Сейчас разработкой высокоавтоматизированных транспортных средств в России занимается уже с десяток компаний и организаций. Среди них, например, Starline, СберАвтоТех, группа "ГАЗ", BaseTrack, Evocargo. В числе первых в эту сферу вышли КамАЗ, "Яндекс".

Многие из разработчиков неоднократно проводили исследования и тестирования своих беспилотников, как для участия в конкурсах, грантах, так и для вывода автомобилей в рамках эксперимента на дороги общего пользования. Материалов для анализа эффективности и безопасности беспилотников уже накопилось достаточно, отмечают в "Автонет".

В "Яндекс" пояснили "РГ", что в компании постоянно собирают и анализируют огромное количество данных со своих автомобилей, поэтому готовы предоставлять необходимую отчетность в сроки, предусмотренные приказом.

При этом сам порядок отчетности был разработан "НАМИ" совместно с участниками отрасли. Он в целом схож с системами отчетностей о тестировании беспилотных автомобилей, которые используются за рубежом. Главная цель - обеспечить регулятора статистикой для оценки хода тестирования и принятия решений о дальнейших изменениях в нормативной базе беспилотных автомобилей.

В постановление правительства 2018 года уже были внесены важные изменения. В частности, менялся порядок прохождения сертификации, расширилось число регионов тестирования. После принятия в России положений об экспериментальном правовом режиме, позволяющем провести апробацию принципиально новых разработок, технологий без дополнительных изменений в законодательстве, в постановлении правительства появились новые пункты. Предполагается, что продолжительное тестирование беспилотных автомобилей в рамках постановления правительства будет необходимым условием для вступления в программу экспериментальных правовых режимов, отметили в "Яндекс".