В России начнут анализировать результаты тестирования беспилотников

Новости

Газизов поздравил "Спартак" и болельщиков с победой над "Уфой" 25.09.2021
Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий" 25.09.2021
Зелимхан Бакаев: Только мы виноваты в такой реакции трибун 25.09.2021
Дефицит бумаги грозит кризисом розничной торговле США 25.09.2021
Экс-арбитры Хусаинов и Федотов раскритиковали пенальти на Дзюбе 25.09.2021
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Москве 25.09.2021
Нурмагомедов поддержал Усика перед боем с Джошуа 25.09.2021
Лавров пояснил позицию России в отношении западных санкций 25.09.2021
Российский бизнес во время пандемии сократил расходы 25.09.2021
Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности 25.09.2021
Вирусолог объяснил, почему нет четвертой волны коронавируса 25.09.2021
Лавров призвал талибов к цивилизованному поведению 25.09.2021
Путин заверил всех избранных губернаторов в поддержке 25.09.2021
Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне 25.09.2021
В ЕР заверили, что все фракции Госдумы получат посты в комитетах 25.09.2021
Путин призвал губернаторов уделять особое внимание вопросам занятости 25.09.2021
Аналитики рассказали, где найти высокооплачиваемую работу в производстве 25.09.2021
Сербия усилила боеготовность на административной границе с Косово 25.09.2021
Путин предложил провести в РФ еще один ЧМ по футболу 25.09.2021
Путин прокомментировал сомнения в системе онлайн-голосования на выборах 25.09.2021
Путин: В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ нужно действовать аккуратно 25.09.2021
В Словакии открыли памятник советскому маршалу Родиону Малиновскому 25.09.2021
Посол России отверг претензии из-за роста цен на газ в Европе 25.09.2021
Зюганов заявил о поддержке КПРФ действий Путина по развитию России 25.09.2021
Павел Буре избран в состав совета ИИХФ 25.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
26.09.2021 00:01
Рубрика: Digital

В России начнут анализировать результаты тестирования беспилотников

Текст: Евгений Гайва
Внедрение беспилотных автомобилей в России выходит на новый этап. Результаты их тестирования начнут анализировать испытательные лаборатории. Направлять отчеты должны будут компании - собственники беспилотников. Порядок сбора информации и ее состав утвержден вступившим в силу 26 сентября приказом Минпромторга.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Опытная эксплуатация высоко автоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах общего пользования началась в 2018 году. Первоначально тестирование запустили в Москве и Татарстане. В салоне автомобиля присутствует инженер-испытатель. По постановлению правительства от 2018 года эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. В марте этого 2021 года началось тестирование беспилотников без присутствия человека в салоне. Как отмечал в интервью "РГ" заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, полностью беспилотные такси начнут массово возить пассажиров к 2035 году, кроме того, в ближайшие 15-20 лет дороги общего пользования в основном уже будут заполнены беспилотными автомобилями.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Новый знак запретит движение беспилотников

Сейчас для выезда беспилотника в тестовом режиме на дорогу общего пользования требуется получить допуск. Он выдается после проведения тестирования на полигоне ФГУП "НАМИ". Эти правила были сразу установлены постановлением правительства 2018 года, поясняет представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы Вероника Коршикова. Затем высокоавтоматизированный транспорт должен пройти сертификацию. Для получения сертификата соответствия беспилотника его собственник как раз должен подать отчет о ходе проведения эксперимента и о его итогах в испытательную лабораторию. "В отчет помимо данных о собственнике ВАТС, входят все технические характеристики автомобиля, сведения об автоматизированной системе вождения (АСВ), условия, для работы в которых она предназначена", - говорит Коршикова. Также в отчет включаются сведения о том, сколько километров прошел беспилотный автомобиль в автоматизированном режиме управления, сколько раз и как отказывала АСВ и сколько раз приходилось человеку вмешиваться в управление, чтобы избежать ДТП. В отчет входят и видеоматериалы, позволяющие оценить окружающую обстановку и действия водителя - оператора беспилотника.

Сейчас разработкой высокоавтоматизированных транспортных средств в России занимается уже с десяток компаний и организаций. Среди них, например, Starline, СберАвтоТех, группа "ГАЗ", BaseTrack, Evocargo. В числе первых в эту сферу вышли КамАЗ, "Яндекс".

Многие из разработчиков неоднократно проводили исследования и тестирования своих беспилотников, как для участия в конкурсах, грантах, так и для вывода автомобилей в рамках эксперимента на дороги общего пользования. Материалов для анализа эффективности и безопасности беспилотников уже накопилось достаточно, отмечают в "Автонет".

В "Яндекс" пояснили "РГ", что в компании постоянно собирают и анализируют огромное количество данных со своих автомобилей, поэтому готовы предоставлять необходимую отчетность в сроки, предусмотренные приказом.

При этом сам порядок отчетности был разработан "НАМИ" совместно с участниками отрасли. Он в целом схож с системами отчетностей о тестировании беспилотных автомобилей, которые используются за рубежом. Главная цель - обеспечить регулятора статистикой для оценки хода тестирования и принятия решений о дальнейших изменениях в нормативной базе беспилотных автомобилей.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
До 2030 года инфраструктурой для беспилотников оснастят 20 тысяч км трасс

В постановление правительства 2018 года уже были внесены важные изменения. В частности, менялся порядок прохождения сертификации, расширилось число регионов тестирования. После принятия в России положений об экспериментальном правовом режиме, позволяющем провести апробацию принципиально новых разработок, технологий без дополнительных изменений в законодательстве, в постановлении правительства появились новые пункты. Предполагается, что продолжительное тестирование беспилотных автомобилей в рамках постановления правительства будет необходимым условием для вступления в программу экспериментальных правовых режимов, отметили в "Яндекс".

Digital Технологии Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва
Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека
Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
Министр транспорта Крыма ушел в отставку