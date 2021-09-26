Володин: Избирая депутатов, граждане влияют на формирование кабмина

Граждане России влияют на решения по формированию правительства, когда избирают депутатов Госдумы. Об этом заявил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Политик напомнил о новых полномочиях, которые дала депутатам обновленная по решению граждан Конституция страны. Нормы об утверждении Госдумой министров, по его словам, могут использоваться в зависимости от необходимости. "Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете - появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои при назначении новых министров", - напомнил он.

"Теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства", - подчеркнул политик.

Кроме того, Володин прокомментировал поддержку своей кандидатуры на пост спикера ГД нового созыва, о которой ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Парламентарий на соответствующий вопрос ответил так: "Для меня это доверие".