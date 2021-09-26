Врач рассказала о предотвращающем рак продукте "стройности"

Шпинат помогает предотвратить рак толстой кишки - четвертое по распространенности онкологическое заболевание. Однако людям с повышенным уровнем мочевой кислоты нельзя есть его очень часто, достаточно 1-2 раза в неделю.

Об этом в своем телеграм-канале рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, ссылаясь на выводы исследователей из Техасского медицинского научного центра. В рамках эксперимента в рацион крыс с предрасположенностью к аденоматозному полипозу (полипам в толстой кишке) включили в рацион шпинат.

"После того, как грызунам начали постоянно давать шпинат, в их жкт началась "значительная противоопухолевая активность". Ученые советуют начать есть шпинат "чем раньше, тем лучше, не надо ждать, пока появятся полипы", - отметила доктор.

При этом калорийность 100 граммом шпината - всего 23 кКал, что делает его незаменимым продуктом в диетологии. Поэтому его еще называют продуктом "стройности".

Также в последнее время появились исследования, связанные с воздействием зеленого чая на организм. Как отметил исследователь из Японии, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима, напиток снижает риск развития рака и инсульта.