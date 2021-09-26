Вышел первый трейлер финального сезона криминальной драмы "Озарк"

Криминальная драма "Озарк", на первых порах добившаяся некоторых сравнений с великим сериалом "Во все тяжкие", заходит на свой финальный, четвертый сезон.

Он будет разбит на две части и выйдет в следующем году. Пока - без определенной даты.

Тем временем Netflix в рамках своей глобальной презентации "Тудум" представил первый ролик сезона - он доступен на YouTube-канале площадки.

"Семья Бёрд возвращается на экраны. И ставки высоки, как никогда", - сулит подпись к видео.

"Озарк", первый сезон которого вышел в 2017-м, ставит по центру финансового консультанта Марти Бёрда (Джейсон Бейтман), который после профессиональной катастрофы вынужден вместе с семьей перебраться из Чикаго в Миссури, в небольшой курортный городок Озарк. И неожиданно для себя начать и далее погрязать в противоправной деятельности.