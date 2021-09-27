Что грозит водителю, не выполнившему требование инспектора устранить нарушение

За излишнюю тонировку, а также за управление автомобилем без страхования гражданской ответственности может грозить не только небольшой штраф, но и реальный арест. В том случае, если не выполнить требования сотрудника ГИБДД устранить нарушение правил. В каких случаях такое требование могут предъявлять сотрудники ГИБДД?

Заставлять водителей соблюдать правила зачастую приходится суровыми мерами. Но за многие нарушения наказание у нас незначительное. Поэтому некоторым водителям проще и дешевле заплатить штраф, чем устранять это нарушение. Однако сотрудники ГИБДД нашли способ принудить водителей исполнять требования правил. И активно его применяют на законных основаниях. Речь идет именно о требовании устранить нарушение, которое инспектор может оформить прямо на дороге.

Так, за излишнюю тонировку предусмотрен штраф 500 рублей. Как заставить водителя ее убрать, если кроме этого штрафа никакого другого наказания за повторное нарушение нет?

После того как за повторное управление машиной без номеров стали лишать прав, необходимость оформлять требования исправить эти нарушения отпала

Ответ: потребовать устранить это нарушение. А вот за неисполнение законного требования сотрудника полиции частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена уже более серьезная ответственность. А именно - штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов. Наказание назначает суд. Как правило, за неисполнение требования убрать тонировку назначают сутки ареста.

Такое требование сотрудника ГИБДД вполне правомерно. Как разъяснили в Госавтоинспекции, исходя из полномочий, предоставленных законом о полиции, а также положением о Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД вправе требовать от автовладельцев прекращения противоправных действий.

После того как за повторное управление машиной без номеров стали лишать прав, необходимость оформлять требования исправить эти нарушения отпала

Конечно, сотрудники должны пресекать любые правонарушения. Но есть правонарушения длящиеся, которые сразу пресечь невозможно. На прекращение таких противоправных действий требуется время. А чтобы после получения штрафа автовладелец не забыл это нарушение устранить, и выписывается требование. За какие же длящиеся нарушения сотрудник ГИБДД может оформить требование?

Началась вся эта история с того, что требования стали оформлять на тех, кто ездил без номеров. То есть на водителей, не зарегистрировавших автомобиль.

Однако после того как в КоАП добавили ответственность за такое повторное нарушение, как управление незарегистрированным автомобилем, которая предусматривает лишение прав, необходимость оформлять требования по этой статье отпала.

Зато такая необходимость появилась для практически любого нарушения, связанного с управлением автомобиля с неисправностями. Если раньше статья предусматривала запрещение эксплуатации со снятием регистрационных знаков, то теперь в ней предусмотрен только штраф. А устранять тонировку, менять шины, если они не соответствуют требованиям, даже лампочку в фаре заменить водители не спешат, считая, что уплаченный штраф освободил их от такой обязанности.

Единственное исключение - неисправные тормоза, рулевое управление и сцепное устройство. При таких неисправностях автомобиль задерживается до их устранения.

Еще одно длящееся нарушение - незастрахованная гражданская ответственность водителя. Увы, но это нарушение стало бичом на дорогах. По скромным экспертным подсчетам, около 4 миллионов автомобилей передвигаются по дорогам незастрахованными. А страдают от этого честные автовладельцы, застраховавшие свою ответственность. Потому что в случае аварии с таким незастрахованным автомобилем они не смогут получить страховую выплату. Им придется бегать за виновником ДТП и таскать его по судам. Если, конечно, удастся найти и поймать.

Так что оформление требования инспектора тут тоже к месту. Оно, кстати, так же, как протокол или постановление о штрафе, оформляется на бумаге.

Главное, в этом требовании должен быть указан срок на устранение нарушения. Сроки эти законом не прописаны. Как правило, инспектор устанавливает сутки, в течение которых никто не может привлечь нарушителя по статье 19.3 КоАП.

Хотя изначально некоторые инспекторы требовали немедленного устранения проблемы. Однако эти дела дошли до Верховного суда, который указал, что при длящихся нарушениях должен быть дан разумный срок на их устранение. Если, например, тонировку можно снять только в сервисе, то у водителя должна быть возможность до него доехать. Если у водителя нет полиса ОСАГО, то он должен доехать до страховой компании и заключить договор. Сколько это - разумный срок - Верховный суд не разъяснил. Но если в течение назначенных суток водитель не справился с задачей, например, потому что были выходные, сервис не работал и страховщики также отдыхали, то при рассмотрении дела в суде по статье 19.3 суд это учтет и не будет привлекать водителя к ответственности. Но, назначая сроки исполнения требования, инспектор должен сам понимать их разумность.

Кстати, сейчас в Госдуме находится законопроект, который вводит в закон о безопасности дорожного движения понятие "запрет эксплуатации". Если закон будет принят, то инспекторам уже не придется оформлять такие требования при выявлении неисправностей или нарушений.

Если за отсутствие ОСАГО водителей будут штрафовать камеры в автоматическом режиме, а такой эксперимент проходил в Москве, то необходимость оформлять требования за это нарушение также отпадет. Десяток штрафов подряд будут дороже стоимости полиса.